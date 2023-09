Test Huawei Watch GT 4 41 i 46 mm. Wojna dwóch płci

Mam zastrzeżenia co do dźwięku wibracji - wydaje taki dziwny pogłos, trochę trzeszczenie. Dziwnie to brzmiało, ale udało mi się z pomocą kolegów, którzy testowali inne wersje, dojść do wniosku, że to kwestia stalowej bransolety, która w którymś miejscu zbyt mocno dochodzi do obudowy. Nie jest to przeszkadzający dźwięk, ale trochę mi popsuł wrażenia z obcowania z produktem. Co ciekawe - w modelu Elite 41 mm, który testowała moja żona, taki problem nie występuje. Od razu zaznaczę, że nie testuję egzemplarza produkcyjnego, więc całkiem prawdopodobne, że ten problem nie wystąpi w chwili, gdy czytacie te słowa.