SMS-y nawet gdy nie ma zasięgu? Dla nich to nie problem

SMS wysłany w górach, nad jeziorem, gdy nie ma zasięgu? Nie jest potrzebny Starlink. Innowacja od Orange sprawia, że każdy będzie mógł, w sytuacji zagrożenia lub konieczności komunikować się, gdy na wyświetlaczu nie ma kresek dostępności sygnału. Od 11 grudnia 2025 roku usługa będzie dostępna dla klientów indywidualnych, a w 2026 roku – dla klientów biznesowych i korporacyjnych.





Podczas konferencji Orange Open Tech Days w Paryżu telekomunikacyjny gigant zaprezentował główne założenia strategii na 2026 rok. Fot. materiały własne.

A to tylko jedna innowacja zaprezentowana w dniach 18-20 listopada w Paryżu. To także czytelny znak, że Orange nie ogranicza się do klasycznych sieci komórkowych i internetowych – chce eksplorować alternatywne kanały komunikacji, co może mieć znaczenie tam, gdzie tradycyjna infrastruktura zawodzą lub jest niedostępna.

Usługa powstała we współpracy z Skylo, operatorem sieci pozaziemskiej (NTN), i jest dostępna dla klientów Orange korzystających z sieci 5G i 5G+. Początkowo będzie oferowana wyłącznie posiadaczom smartfonów Google Pixel 9 lub 10, a w kolejnych etapach "Message Satellite" zostanie wzbogacona o dodatkowe usługi i kompatybilne urządzenia.

Usługa "Message Satellite" początkowo będzie oferowana wyłącznie posiadaczom smartfonów Google Pixel 9 lub 10. Fot. materiały własne.

Od teorii do praktyki

Organizatorzy podkreślali, że około jednej trzeciej zaprezentowanych demonstracji pochodziło bezpośrednio z prac własnych – czyli od ok. 700 badaczy oraz 120 doktorantów współpracujących przy projektach badawczo-rozwojowych. To pokazuje, że Orange intensywnie stawia na wewnętrzne zespoły badawcze, a nie jedynie zewnętrzne partnerstwa czy zakup gotowych rozwiązań.



Pod hasłem przewodnim "Unleash the Value" firma zapowiedziała, że technologie które dziś są w fazie eksperymentu – zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji (AI), cyberbezpieczeństwa, sieci i API – wkrótce mają wejść do codziennego użytku, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm.

Strefa "Quantum Decrypted" zaprezentowała technologie kwantowe stosowane w cyberbezpieczeństwie, w tym Quantum Key Distribution (QKD), oraz praktyczne zastosowania kwantowe z AI integrującą komputer kwantowy, przesuwając granice wykrywania malware wraz ze start-upem Quandela, oraz odkrywanie i inwentaryzację zasobów kryptograficznych – pierwszy krok w kierunku odpornego na kwantowe zagrożenia cyberbezpieczeństwa, wraz ze start-upem CryptoNext Security.

Kolejną, równie ciekawą, innowacją był nowoczesny asystent AI automatyzujący rozmowy z klientami. To rozwiązanie, które pomoże zarówni konsultantom, jak i klientom w rozmowie, która ma być satysfakcjonująca dla obu stron. Innowacja ma być dostępną w kilku wersjach językowych.

Ogłoszenie współpracy Orange z École Polytechnique. Fot. Orange.

Budowanie suwerenności cyfrowej

Podczas konferencji zapowiedziano także ścisłą współpracę z École Polytechnique. To kolejny krok w stronę rozwoju badań i eksperymentów. Czołowa francuska uczelnia techniczna ma stanowić kuźnię kadr dla korporacji.



W ramach współpracy przewidziano: utworzenie akademickiej katedry badawczej finansowanej przez Orange, poświęconej AI i bezpieczeństwu cyfrowemu; powstanie wspólnego centrum doskonałości, łączącego badaczy, doktorantów i inżynierów z obu instytucji, pracujących nad projektami stosowanymi;

wsparcie dla edukacji: przyjęcie studentów i doktorantów na staże, prace dyplomowe i doktoraty;

zaangażowanie w szerzenie różnorodności, równości szans i równouprawnienia.



Według dyrektorki École Polytechnique Laury Chaubard, chodzi o to, by "doskonałość naukowa służyła interesowi publicznemu i suwerenności technologicznej". Z kolei, Christel Heydemann, prezeska Orange wskazała, że aby sprostać wyzwaniom współczesności – zwłaszcza w kontekście rosnących zagrożeń cyfrowych oraz konkurencji globalnej – "Europa musi zbudować własne, zaufane i niezależne ekosystemy technologiczne".



Inicjatywa zakłada więc rozwój "technologii zaufanych" – takich, które są bezpieczne, transparentne, zgodne z europejskimi standardami prawnymi i etycznymi, a jednocześnie konkurencyjne na światowych rynkach. Dzięki temu możliwe będzie ograniczenie zależności od zewnętrznych dostawców, zwłaszcza tych spoza Europy, co jest coraz ważniejsze w kontekście bezpieczeństwa infrastruktury, ochrony danych i suwerenności cyfrowej.

Polska ważnym rynkiem dla Orange

Podczas Orange Open Tech Days mieliśmy także szansę porozmawiać o kontekście polskim. Prezeska Orange Polska Liudmila Climoc wyjaśniła, że "przyszły rok będzie ważny dla spółki pod względem dalszego rozwoju sieci 5G".



– Jestem szczególnie optymistycznie nastawiona do rynku konsumenckiego – w tym roku odnotowaliśmy dobrą dynamikę, którą zamierzamy utrzymać. Widzimy możliwość dotarcia do jeszcze większej liczby gospodarstw domowych w Polsce i wiemy, jak wykorzystać konwergencję, aby osiągnąć wzrost – mówiła Climoc.



– W przypadku B2B, zwłaszcza w obszarze IT i usług integracyjnych, sytuacja jest w tym roku bardziej wymagająca. Rynek IT jest mniej stabilny, konkurencyjny i rozwija się wolniej, niż się spodziewaliśmy. Mimo to zachowujemy umiarkowany optymizm, ponieważ mamy wiele potencjalnych transakcji w pipeline, choć musimy upewnić się, że wszystkie zostaną zrealizowane – dodała CEO Orange Polska.



Prezes zaznaczyła, że Orange Polska wykorzystuje narzędzia AI do zwiększenia efektywności działań biznesowych.

– Przykłady dotyczą obsługi i interakcji z klientami oraz naszego programu zarządzania wartością klienta wspieranego przez AI. Dzięki tym rozwiązaniom problemy klientów rozwiązywane są szybciej, konsultanci spędzają mniej czasu na rozmowach telefonicznych, klienci są bardziej zadowoleni, a instalatorzy terenowi działają bardziej inteligentnie. Całość pozwala również na redukcję kosztów – wymieniła.

Z kolei Marcin Ratkiewicz, dyrektor Orange Innovation Poland, zwracał uwagę, że Orange Polska nie traktuje innowacji jako pobocznego element działalności, ale jako ważną część swojej strategii, jeden z jej filarów mający na celu transformację działalności, poprawę łączności i jakości usług oraz zwiększenie wydajności dla klientów B2B.

– Orange Innovation Poland jest dziś jednym z najbardziej aktywnych wśród europejskich operatorów telekomunikacyjnych, jeśli chodzi o projekty unijne. W samym 2025 r. jesteśmy zaangażowani w dziewięć dużych inicjatyw Horizon Europe – od budowy architektury przyszłych sieci, przez odporność infrastruktury krytycznej, aż po natywne systemy chmurowe i bezpieczeństwo AI. Równolegle aplikujemy do czternastu kolejnych projektów dotyczących technologii nowej generacji, cyberbezpieczeństwa i integracji satelitarnej. To daje nam potencjał finansowania na poziomie około 15 mln zł i realny wpływ na europejską mapę innowacji w obszarze telco/ICT – mówił Marcin Ratkiewicz.



Orange Innovation Poland pracuje obecnie około 300 inżynierów i żaden inny duży operator telekomunikacyjny w Polsce nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej na tak duża skalę. Warto dodać, że Orange współpracuje przy tym ze wszystkimi największymi uczelniami w Polsce. Francuskie i polskie wzorce są tutaj podobne.

Rafał Pikuła 02.12.2025 13:26

