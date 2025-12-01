Ładowanie...

Do Windowsa 11 powoli trafiają funkcje agentów sztucznej inteligencji, które mają wykonywać wiele czynności w imieniu użytkownika. Microsoft jednak sam zastrzega, że tego typu narzędzia nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa ani poprawnego działania.

REKLAMA

Windows 11 będzie ci mówił i pisał niestworzone rzeczy

W dokumencie pomocy technicznym Microsoft jasno przyznaje, że obecna technologia sztucznej inteligencji nie jest idealna. Oznacza to nie tylko potencjalne problemy z wykonywaniem określonych czynności przez agentów AI.

Modele AI nadal napotykają ograniczenia funkcjonalne w zakresie swojego zachowania i czasami mogą generować halucynacje i nieoczekiwane wyniki.

Ślepe poleganie na informacjach pochodzących od sztucznej inteligencji nie jest dobrym pomysłem. AI często działa tak, że pokazuje nam odpowiedź, którą chcemy zobaczyć, zamiast takiej, którą powinniśmy zobaczyć. W praktyce wiele informacji od AI to kompletne bzdury pozbawione rzetelnego źródła. Modele są trenowane tak, aby nie przyznawały się do niepewności i brzmiały przekonująco.

Agenci sztucznej inteligencji bazują na tych samych rozwiązaniach, które znajdziemy w czatbotach AI. Dlatego prawdopodobieństwo, że Windows z zaawansowanymi funkcjami AI, które mają wykonywać czynności w systemie za użytkownika, będzie generował dziwne, błędne lub zaskakujące efekty, jest bardzo duże.

Poza tym nowe funkcje sztucznej inteligencji mogą padać ofiarą dedykowanych ataków, które mogą być równoznaczne z instalacją złośliwego oprogramowania lub wyciekiem danych.

Aplikacje agentowej AI wprowadzają nowe zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak wstrzykiwanie kodu między monitami (XPIA), gdzie złośliwa zawartość osadzona w elementach interfejsu użytkownika lub dokumentach może nadpisać instrukcje agenta, prowadząc do niezamierzonych działań, takich jak wyciek danych lub instalacja złośliwego oprogramowania.

Microsoft zobowiązuje się do wprowadzenia mechanizmów kontroli bezpieczeństwa, ale i tak tworzy poligon doświadczalny

Agenci sztucznej inteligencji mają działać na osobnych kontach i w odizolowanych sesjach, z ściśle określonymi uprawnieniami. Ich działania będą również rejestrowane do wglądu. Niestety, AI nadal otrzyma dostęp do ważnych folderów użytkownika: Pobrane, Pulpit, Zdjęcia, Muzyka i wielu innych. Microsoft zapewnia jednak, że „zobowiązuje się do wdrożenia solidnych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa i prywatności”.

Sytuacja pokazuje, że Microsoft jest świadom ryzyka, jakie niosą nowe funkcje - i że mogą one działać na niekorzyść użytkownika. Firma zaleca więc korzystanie z nich z rozwagą. Mimo to gigant nie zamierza rezygnować i dalej zmienia Windowsa 11 w poligon doświadczalny dla sztucznej inteligencji. Nawet jeśli użytkownicy są już zmęczeni Copilotami i innymi funkcjami, o które nikt nie prosił, Microsoft nie odpuszcza.

REKLAMA

Więcej o Microsofcie przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 01.12.2025 19:15

Ładowanie...