Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Windows 11 będzie kłamał. Microsoft sam to przyznaje

Według twórców, Windows 11 może podawać nieprawdziwe informacje. Microsoft ostrzega przed nowymi funkcjami systemu.

Albert Żurek
Microsoft ostrzega przed Windowsem 11
REKLAMA

Do Windowsa 11 powoli trafiają funkcje agentów sztucznej inteligencji, które mają wykonywać wiele czynności w imieniu użytkownika. Microsoft jednak sam zastrzega, że tego typu narzędzia nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa ani poprawnego działania.

REKLAMA

Windows 11 będzie ci mówił i pisał niestworzone rzeczy

W dokumencie pomocy technicznym Microsoft jasno przyznaje, że obecna technologia sztucznej inteligencji nie jest idealna. Oznacza to nie tylko potencjalne problemy z wykonywaniem określonych czynności przez agentów AI.

Modele AI nadal napotykają ograniczenia funkcjonalne w zakresie swojego zachowania i czasami mogą generować halucynacje i nieoczekiwane wyniki. 

Ślepe poleganie na informacjach pochodzących od sztucznej inteligencji nie jest dobrym pomysłem. AI często działa tak, że pokazuje nam odpowiedź, którą chcemy zobaczyć, zamiast takiej, którą powinniśmy zobaczyć. W praktyce wiele informacji od AI to kompletne bzdury pozbawione rzetelnego źródła. Modele są trenowane tak, aby nie przyznawały się do niepewności i brzmiały przekonująco.

Agenci sztucznej inteligencji bazują na tych samych rozwiązaniach, które znajdziemy w czatbotach AI. Dlatego prawdopodobieństwo, że Windows z zaawansowanymi funkcjami AI, które mają wykonywać czynności w systemie za użytkownika, będzie generował dziwne, błędne lub zaskakujące efekty, jest bardzo duże.

Poza tym nowe funkcje sztucznej inteligencji mogą padać ofiarą dedykowanych ataków, które mogą być równoznaczne z instalacją złośliwego oprogramowania lub wyciekiem danych.

Aplikacje agentowej AI wprowadzają nowe zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak wstrzykiwanie kodu między monitami (XPIA), gdzie złośliwa zawartość osadzona w elementach interfejsu użytkownika lub dokumentach może nadpisać instrukcje agenta, prowadząc do niezamierzonych działań, takich jak wyciek danych lub instalacja złośliwego oprogramowania.

Microsoft zobowiązuje się do wprowadzenia mechanizmów kontroli bezpieczeństwa, ale i tak tworzy poligon doświadczalny

Agenci sztucznej inteligencji mają działać na osobnych kontach i w odizolowanych sesjach, z ściśle określonymi uprawnieniami. Ich działania będą również rejestrowane do wglądu. Niestety, AI nadal otrzyma dostęp do ważnych folderów użytkownika: Pobrane, Pulpit, Zdjęcia, Muzyka i wielu innych. Microsoft zapewnia jednak, że „zobowiązuje się do wdrożenia solidnych mechanizmów kontroli bezpieczeństwa i prywatności”.

Sytuacja pokazuje, że Microsoft jest świadom ryzyka, jakie niosą nowe funkcje - i że mogą one działać na niekorzyść użytkownika. Firma zaleca więc korzystanie z nich z rozwagą. Mimo to gigant nie zamierza rezygnować i dalej zmienia Windowsa 11 w poligon doświadczalny dla sztucznej inteligencji. Nawet jeśli użytkownicy są już zmęczeni Copilotami i innymi funkcjami, o które nikt nie prosił, Microsoft nie odpuszcza.

REKLAMA

Więcej o Microsofcie przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
01.12.2025 19:15
Tagi: MicrosoftSztuczna inteligencja (AI)WindowsWindows 11
Najnowsze
18:37
Samsung zrobi porządek z powiadomieniami. Koniec nękania
Aktualizacja: 2025-12-01T18:37:23+01:00
18:03
Zakażą korzystania z Androida. "Ryzyko jest zbyt duże"
Aktualizacja: 2025-12-01T18:03:55+01:00
17:32
Netflix usuwa przydatną funkcję. A było tak wygodnie
Aktualizacja: 2025-12-01T17:32:28+01:00
17:20
Telewizory na Cyber Monday - sprawdź modele warte zakupu
Aktualizacja: 2025-12-01T17:20:38+01:00
17:06
Uszczelniamy niebo przy granicy. Są ograniczenia lotów
Aktualizacja: 2025-12-01T17:06:31+01:00
16:52
Cyber Monday: słuchawki w kuszących promocjach, które trudno przeoczyć
Aktualizacja: 2025-12-01T16:52:41+01:00
16:31
iPhone 17e kończy z tanim wyglądem. Oczywiście jest haczyk
Aktualizacja: 2025-12-01T16:31:49+01:00
16:04
ChatGPT z irytującym elementem w interfejsie. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-12-01T16:04:17+01:00
15:49
Cyber Monday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-12-01T15:49:14+01:00
15:13
Sprzęty Apple taniej na Cyber Monday. Wreszcie sensowne okazje
Aktualizacja: 2025-12-01T15:13:09+01:00
15:03
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-12-01T15:03:22+01:00
14:56
Cyber Monday: smartfony w ekstra promocjach. To już ostatni moment
Aktualizacja: 2025-12-01T14:56:09+01:00
14:44
Cyber Monday - live blog. Wyszukujemy dla was tylko najlepsze oferty
Aktualizacja: 2025-12-01T14:44:55+01:00
13:47
Ptak Warsaw Expo szykuje mocny 2026 rok. Mnóstwo wydarzeń
Aktualizacja: 2025-12-01T13:47:43+01:00
13:28
Cyber Monday w NordVPN. Prywatność nawet 75 proc. taniej
Aktualizacja: 2025-12-01T13:28:21+01:00
13:21
Bankomaty znikają w zawrotnym tempie. Co z dostępem do gotówki?
Aktualizacja: 2025-12-01T13:21:37+01:00
12:51
Amazon Development Center w Gdańsku zaskoczyło. Nie wiedziałem, że to my tworzymy mózg Alexy
Aktualizacja: 2025-12-01T12:51:24+01:00
12:24
Dobre wiadomości z orbity. Polskie wojsko zameldowało pełen sukces
Aktualizacja: 2025-12-01T12:24:28+01:00
11:49
Polska kolej potężnie przyspieszy "Rozmawiamy o 350 km/h"
Aktualizacja: 2025-12-01T11:49:50+01:00
11:12
Nie odróżnisz sztucznej muzyki od prawdziwej. Strasznie przykre wyniki badań
Aktualizacja: 2025-12-01T11:12:12+01:00
10:44
Cyber Monday: najlepsze promocje na smartwatche. Te okazje są nie do przegapienia
Aktualizacja: 2025-12-01T10:44:56+01:00
10:16
Kometa 3I/Atlas jest nienaturalnie regularna. "Dowód na obcą technologię"
Aktualizacja: 2025-12-01T10:16:03+01:00
9:40
Ruszyła Goryla.pl. TV Republika ma własne Allegro i jest śmiesznie
Aktualizacja: 2025-12-01T09:40:32+01:00
8:48
Drogie słuchawki się boją. Google Pixel Buds 2a mają coś mocnego
Aktualizacja: 2025-12-01T08:48:45+01:00
8:17
Cztery minuty dziennie i oszczędzasz na dentyście. Sposób na skuteczne mycie zębów
Aktualizacja: 2025-12-01T08:17:02+01:00
8:00
Chcesz YouTube'a bez reklam? Cena za wygodę jest przerażająca
Aktualizacja: 2025-12-01T08:00:08+01:00
7:06
Lotnisko w Balicach powinni zamknąć na stałe. Pasażerowie klną, a linie robią sobie jaja
Aktualizacja: 2025-12-01T07:06:36+01:00
6:36
Pendolino w końcu jak samolot. PKP Intercity ułatwi planowanie wyjazdów
Aktualizacja: 2025-12-01T06:36:25+01:00
6:35
Cienki iPhone przydał się. Pokazał, że nie potrzebujemy cienkich telefonów
Aktualizacja: 2025-12-01T06:35:21+01:00
6:30
Polskie radio atomowe słyszy rzeczy, których nie słychać. "Zalążek nowej potężnej technologii"
Aktualizacja: 2025-12-01T06:30:00+01:00
6:15
mObywatel z nowością dla studentów. Można wyrzucić plastik
Aktualizacja: 2025-12-01T06:15:00+01:00
6:00
Gdzie są zakłócenia GPS w Polsce? Uruchomili platformę, gdzie można to sprawdzić
Aktualizacja: 2025-12-01T06:00:00+01:00
19:21
Największe polskie lotnisko zamontuje skanery. Oby szybko, bo pasażerowie się niecierpliwią
Aktualizacja: 2025-11-30T19:21:43+01:00
18:50
Myślałem, że internet zepsuje mi zbieractwo. Sprawił, że jest jeszcze lepsze
Aktualizacja: 2025-11-30T18:50:16+01:00
17:48
Za chwilę podsumujemy rok w liczbach. Ale co nam to da?
Aktualizacja: 2025-11-30T17:48:56+01:00
16:30
Black Friday: najlepsze promocje na laptopy. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-11-30T16:30:48+01:00
16:20
Przed nami wyjątkową pełnia Księżyca. Ostatnia taka okazja w 2025 r.
Aktualizacja: 2025-11-30T16:20:00+01:00
16:10
Polskie Abramsy dostaną anioła stróża. Nowa bestia wyciągnie czołg z każdego piekła
Aktualizacja: 2025-11-30T16:10:00+01:00
16:00
Polska kupuje latające cysterny. Nowe samoloty zmienią oblicze naszej armii
Aktualizacja: 2025-11-30T16:00:00+01:00
11:43
Kometa 3I/ATLAS - czy uda się zobaczyć? Przewodnik dla początkujących obserwatorów
Aktualizacja: 2025-11-30T11:43:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA