Netflix usuwa przydatną funkcję. A było tak wygodnie

Netflix postanowił usunąć rozwiązanie, dzięki któremu można było łatwo uruchomić film lub serial z telefonu na telewizorze. Teraz trzeba będzie korzystać z pilota.

Albert Żurek
Netflix Chromecast przesyłanie
Mowa o funkcji bazującej na Google Cast lub Chromecast. Działała na telefonach z Androidem oraz telewizorach i przystawkach smart TV opartych na tym samym systemie operacyjnym. Przydatny przycisk Cast całkowicie zniknął z aplikacji Netflix.

Netflix kończy z przesyłaniem filmów na telewizor

Z komunikatu Netflixa dostępnego na stronie pomocy dowiadujemy się, że serwis "nie obsługuje już przesyłania programów z urządzenia mobilnego na większość telewizorów i urządzeń do streamingu telewizyjnego". W zamian musimy korzystać z domyślnej metody nawigacji, czyli klasycznego pilota do telewizora lub przystawki.

Dotychczas rozwiązanie działało w taki sposób, że w aplikacji mobilnej na telefony z Androidem mieliśmy ikonkę Cast, której kliknięcie uruchomiało film lub serial na dużym ekranie. Opcja była dostępna wtedy, gdy telefon i telewizor (lub przystawka) korzystała z tej samej sieci WiFi. 

Opcja miała zostać wyłączona nagle, bez jakiegokolwiek uprzedzenia. No może poza tym komunikatem Netflixa na stronie pomocy technicznej, ale prawda jest taka, że mało kto odwiedza tego typu witryny. Informacja o wyłączeniu funkcji została odnaleziona dopiero na początku grudnia 2025 r., ale pierwsi użytkownicy tracili do niej dostęp już w ubiegłym miesiącu.

Jeden z użytkowników serwisu Reddit już 10 listopada nie mógł skorzystać z rozwiązania. Wygląda na to, że zmiana nie dotyczyła jednak wszystkich. Jeśli posiadacz aplikacji Netflix na Androida korzystał ze starszej wersji oprogramowania, mógł bez problemu przesyłać strumieniowo treści na telewizor z telefonu. Problem pojawia się dopiero po aktualizacji aplikacji do najnowszej wersji, która usuwa przycisk.

Jak wygląda tłumaczenie ze strony Netflixa? Przedstawiciel działu obsługi klienta miał przekazać, że jeśli urządzenie (telewizor, przystawka) ma dedykowanego własnego pilota, użytkownik nie może przesyłać treści z telefonu. Decyzja miała zostać podjęta ze względu na chęć poprawę jakości usług. W praktyce jednak wiele osób narzeka na to, że ograniczono możliwości oprogramowania.

Komu to przeszkadzało? Sprawa dotyczy głównie nowszego sprzętu

Brak możliwości przesyłania dotyczy osób posiadających nowsze telewizory i przystawki smart TV. Na starszych urządzeniach rozwiązanie ma nadal działać. Czemu taka decyzja miała zostać podjęta? Trudno powiedzieć. Nie widać tu żadnego ulepszenia, z którego użytkownicy mogliby skorzystać. 

Rozumiem jednak pomysł, aby pozostawić obsługę na starszych telewizorach. Te zazwyczaj działają po prostu wolno i nawet proste aplikacje mogą ładować się dłużej. Z Chromecastem dalo się ominąć cały proces przechodzenia przez interfejs wolno działającego oprogramowania w celu uruchomienia filmu. Tyle że na szybkich telewizorach opcja też była przydatna. Dodam, że na iPhone’ach nie ma możliwości przesyłania treści z Netflixa na Apple TV od 2019 r.

Albert Żurek
01.12.2025 17:32
Tagi: AndroidGoogleNetflixVOD
