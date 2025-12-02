Projektory na prezent i dla dziecka, i dla rodziców. Czyli jakie?

Ładowanie...

Projektory marki Kiano towarzyszą mi już od kilku lat. Korzystam z tego typu sprzętów w domu, gdy mam ochotę na wieczorny seans filmu z żoną - generują na białej ścianie w salonie obraz o znacznie, znacznie dłuższej przekątnej niż w moim 65-calowym telewizorze. Sprawdzają się również świetnie, gdy wpadną do nas goście, bo można na połowie ściany wyświetlić zdjęcia ze wspólnych wakacji.

Jeśli zaś o wyjazdach już mowa, to podczas urlopu projektor również jest nieoceniony. Nie tylko zawstydzi pod względem rozmiaru obrazu każdy hotelowy telewizor, ale sprawdzi się też super w każdym leśnym domku. Wystarczy rozwiesić na ścianie prześcieradło i mamy do dyspozycji ogromny ekran, na którym można wyświetlać filmy albo gry wideo, w które gramy wspólnie ze znajomymi.

Oprócz tego projektory marki Kiano są świetnym gadżetem dla rodzin z dziećmi - a niektóre modele mają wgrane specjalne oprogramowanie edukacyjne. A który projektor wybrać dla siebie? Testowałem ostatnio 2 nowe modele w ofercie marki Kiano - Kiano Elegance Cinema i Kiano Alpha Kid. Oba kosztują ułamek tego, ile zwykle wydajemy na telewizory. I pora o nich opowiedzieć.

Kiano Elegance Cinema

Zacznijmy od Kiano Elegance Cinema, którego nazwa w pełni oddaje jego design. Projektor jest niezwykle elegancki, a przy tym nowoczesny i minimalistyczny. Urządzenie jest leciutkie, więc bez problemu można przenosić je z pokoju do pokoju. Oczywiście można postawić je też na stałe na szafce naprzeciwko ściany lub innej powierzchni, którą chcemy regularnie zmieniać w ekran.

Kiano Elegance Cinema wykonano z materiałów wysokiej jakości, a dzięki metalicznym akcentom i siateczce mesh wpisuje się w estetykę nowoczesnych wnętrz - to nie jest smutne szare pudełko, które będziemy chcieli po użyciu chować od razu do szafy. W niczym nie przypomina tych starych, zżółkniętych biurowych projektorów, których używa się do wyświetlania slajdów z PowerPointa.

A jak duży obraz możemy uzyskać z użyciem projektora Kiano Elegance Cinema?

Ten model potrafi wyświetlać filmy i seriale na powierzchni o przekątnej długości od 32 do 120 cali, a to niemal dwa razy tyle, niż zapewnia mój kosztujący od niego kilkukrotnie więcej 65-calowy telewizor. Kiano Elegance Cinema obsługuje przy tym rozdzielczość Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli, co jest standardem w ramach tej półki cenowej.

Konfigurując urządzenie możemy przy tym skorzystać z regulacji w zakresie 90 stopni, a projektor wyposażono w takie funkcje jak autofokus i korekcję trapezową, działające w trybach zarówno automatycznym, jak i ręczny. Mamy spore pole manewru w zakresie tego, gdzie go ustawić - nie musi stać idealnie naprzeciwko powierzchni, którą chcemy zmienić w ekran.

Kiano Elegance Cinema, czyli kino w domu

Kiano Elegance Cinema sprawdza się przy tym w każdych warunkach: zarówno w półmroku i całkowitej ciemności, jak i za dnia przy odsłonionym oknie. Obraz o jasności 400 ANSI lumenów jest ostry, czytelny i kontrastowy przy zachowaniu świetnego odwzorowania kolorów i wysokiej płynności. Jasność lampy o żywotności do 50 tys. godz., a współczynnik kontrastu wynosi 1500 do 1.

Projektor sprawdzi się zarówno podczas oglądania filmów i seriali, jak i podczas grania - bo można podłączyć do niego zarówno komputer, jak i konsolę. Kiano Elegance Cinema jest przy tym sprzętem samowystarczalnym. W projektorze zamontowano moduł Bluetooth 5.4 oraz dwuzakresowy moduł łączności Wi-Fi obsługujący pasma częstotliwości zarówno 2.4, jak i 5 GHz.

Łączność z internetem pozwala odtwarzać treści z serwisów wideo na żądanie bez buforowania. Urządzenie ma też, co bardzo istotne, dwa wbudowane głośniki o mocy 5 W każdy, więc nie trzeba dbać we własnym zakresie o źródło dźwięku (ale głośnik Bluetooth lub słuchawki obsługuje). Nie trzeba ich przy tym rozkręcać na full, by słyszeć dialogi - urządzenie generuje dźwięki o natężeniu do 25 dB.

Kiano Elegance Cinema - oprogramowanie

Sprzęt to jedno, ale w dobrym projektorze równie istotne jest oprogramowanie. Na szczęście w przypadku Kiano Elegance Cinema nie ma na co pod tym kątem narzekać. System na bazie Linuksa zapewnia certyfikowany dostęp do najpopularniejszych platform wideo na żądanie, a obsługujemy go dołączanym do zestawu wygodnym, czarnym pilotem bez niepotrzebnych przycisków.

Bez problemu oglądam na projektorze filmy i seriale z usług takich jak Netflix czy Prime Video od Amazonu i to bez konieczności podłączania do niego jakiegokolwiek innego sprzętu. Urządzenie zapewnia też, rzecz jasna, obsługę YouTube’a. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by odtwarzać na projektorze treści z zewnętrznego źródła.

Konsole czy komputery można podpiąć do niego z wykorzystaniem złącza HDMI 1.4. W obudowie znalazło się też złącze zasilania, dwa porty USB do podpinania akcesoriów ( w tym dysków i pendrive’ów z plikami wideo) oraz minijacka do przewodowych głośników i słuchawek. Do tego dochodzi obsługa takich technologii jak Airplay, Miracast i DLNA do bezprzewodowego transferu treści.

Kiano Elegance Cinema - podsumowanie

Testowałem już wiele projektorów, ale nowy model projektora w ofercie Kiano stał się z miejsca moim ulubionym. Elegance Cinema sprawdzi się zarówno jako uzupełnienie telewizora, jak i jako ten główny ekran u studenta mieszkającego w akademiku. Seans filmowy, gry, wieczorek karaoke - ten sprzęt uatrakcyjni wszystkie te oraz aktywności związane z wyświetlaniem obrazu.

Największe zalety to zaś atrakcyjny design w połączeniu z prostotą obsługi, dobrą jakością dźwięku, dostępem do funkcji smart oraz niską ceną. W ofercie producenta można znaleźć jednak inny model, który testowałem w ostatnim czasie. Tak jak Kiano Elegance Cinema pozwala zmienić salon w salę kinową, tak Kiano Alpha Kid kierowany jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi.

Kiano Alpha Kid

Jeśli szukasz prezentu na Święta dla swojej pociechy, to warto rzucić okiem na Kiano Alpha Kid. To projektor do zabawy i nauki w jednym stworzony z myślą o najmłodszych. Tego typu sprzęty zyskują coraz większa popularność - mogą być bezpieczniejsze w użyciu od telewizorów, zwłaszcza takich stojących na szafce RTV, a nie przytwierdzonych na stałe do ściany, które mogłyby z niej spaść.

Oczywiście można dać dziecku taki klasyczny projektor, który wyświetla obraz z dowolnego źródła, ale jeśli szukamy prezentu dla syna albo córki, to warto rozważyć modelu stworzonego właśnie z myślą o nich. Kiano Alpha Kid kierowany do rodziców dzieci w wieku 5-10 lat ma dodatkowe funkcje edukacyjne oraz mniejszą jasność, aby zminimalizować ryzyko związane z patrzeniem się prosto w lampę.

Co warto wiedzieć o Kiano Alpha Kid?

Projektor dostępny jest w trzech kolorach, a każda wersja ma nieco inny kształt. Pierwszy jest niebieski, z uszkami pieska, a drugi - różowy, z uszkami kotka. Można założyć, że kierowane są odpowiednio do chłopców i do dziewczynek. W ofercie producenta jest jeszcze trzecia wersja w neutralnym białym kolorze z rogami renifera - akurat na Święta! Będzie dobrym prezentem dla rodzeństwa.

Design przywodzący na myśl zwierzątka ma przy tym za zadanie przekonać dzieci, że mają tu do czynienia z kolorową, sympatyczną zabawką, czego nie da się powiedzieć o szaro-burych klasycznych projektorach biurowych. Te w końcu przywodzą na myśl szkołę oraz obowiązki, a nie czystą frajdę

Obudowa wyposażona została przy tym w ruchome nóżki, które ułatwiają ustawienie projektora w odpowiednim miejscu. Urządzenie jest do tego lekkie i ma opływowe kształty, co w przypadku gadżetu dla dzieci jest niezwykle istotne. No i działa bardzo cicho - podczas pracy generuje dźwięki na poziomie do 26 dB.

Kiano Alpha Kid - specyfikacja

A co z parametrami? Obraz generowany przez Kiano Alpha Kid ma przekątną od 50 do 150 cali oraz wyświetlany jest w rozdzielczości HD, czyli 1280 na 720 pikseli, a współczynnik kontrastu to 1400 do 1. Urządzenie obracane jest o 45 stopni, a lampa o żywotności 50 tys. godz. świeci z jasnością 200 ANSI lumenów.

W obudowie znalazło się przy tym miejsce na złącza takie jak HDMI do połączania źródeł obrazu, USB do wpinania pendrive’ów i dysków zewnętrznych oraz łącze audio, czyli minijack. Nie zabrakło też modułów łączności takich jak Bluetooth 4.2 i dwuzakresowego Wi-Fi działającego w pasmach 2.4 oraz 5 GHz.

Urządzenie pracuje pod kontrolą systemu Android 13, co pozwala na instalowanie na nim przeróżnych aplikacji, a do tego dochodzą funkcje bezprzewodowego przesyłania obrazu z innych urządzeń takie jak AirPlay, Miracast i DLNA. Elementem zestawu jest również przyjazny dzieciom pilot.

Obsługa urządzenia jest prosta, w tym za sprawą trybu kursora z wykrywaniem ruchu. Dziecko nie musi zawracać sobie głowy korekcją trapezową - trzeba je jedynie nauczyć, jak regulować ostrość, by mogło z Kiano Alpha Kid korzystać samodzielnie. Interfejs pozwala łatwo odpalić aplikacje, w tym te edukacyjne.

Kiano Alpha Kid - oprogramowanie dla dzieci

Tak jak w klasycznych projektorach możemy znaleźć systemy operacyjne projektowane z myślą o odpalaniu aplikacji VOD oraz różnych funkcji multimedialnych, tak Kiano Alpha Kid oferuje coś więcej. Jest zgodny z programem Ministerstwa Edukacji Narodowej i ma mnóstwo oprogramowania edukacyjnego.

Kluczowe jest tutaj bezpieczne środowisko edukacyjne IWAWA. Oprócz tego osoby, które zakupią to urządzenie, otrzymują dostęp do platformy Zdobywcy Wiedzy na sześć miesięcy bez dodatkowych opłat. Oczywiście nauka idzie w parze z zabawą. Sprzęt świetnie radzi sobie z wyświetlaniem animacji, w tym z YouTube Kids.

Kolorowe obrazy na białej ścianie, tudzież powieszonym na niej prześcieradle, wyglądają po prostu ślicznie. Ogromny obraz sprawia wrażenie, że jest się w centrum akcji wraz z ulubionymi postaciami. Przyznam się przy tym, że sam na Kiano Alpha Kid odpaliłem parę odcinków kreskówek, które oglądałem za dzieciaka…

Urządzenia z powodzeniem można używać po zmroku, jak i za dnia, aczkolwiek trzeba pamiętać, że przy ostrym świetle słonecznym obraz będzie mniej czytelny niż po zgaszeniu światła w nocy - taki urok projektorów. W obudowie zamontowano przy tym 3-watowy głośnik, więc nie jest wymagane zewnętrzne źródło dźwięku.

Projektor edukacyjny kontra telewizor i tablet

Zakup projektora edukacyjnego jest świetnym pomysłem, bo z powodzeniem może zastąpić telewizor, zwłaszcza w chwili, gdy chcieliby z niego skorzystać rodzice, by obejrzeć ulubiony serial. Generuje ogromny obraz, zajmuje mało miejsca, a do tego jest przenośny. Można zabrać go na rodzinne wczasy.

Projektor świeci przy tym światłem odbitym, a nie generowanym przez matryce typu LCD i AMOLED stosowane we współczesnych telewizorach i tabletach, które dzieci również lubią wykorzystywać. Należy przy tym oczywiście pamiętać, że to projektor edukacyjny, który z założenia nie świeci tak, jak projektor do kina domowego.

Kiano Alpha Kid nie jest tym samym urządzeniem uniwersalnym, ale mimo to da się obejrzeć na nim całą rodziną film, a do tego nie zagraca mieszkania. Idealnie pasuje do tych mniejszych dziecięcych pokojów, w których postawienie telewizora w ogóle nie wchodzi w grę.

Kiano Elegance Cinema i Kiano Alpha Kid - cena

A ile za takie projektory trzeba zapłacić? Producent wycenił model Kiano Elegance Cinema na 999 zł, a to znacznie mniej, niż wydajemy na telewizory o przekątnej o połowę krótszej niż ta zapewniana przez ten projektor.

Kiano Alpha Kid został wyceniony z kolei na 499 zł i to niezależnie od tego, na którą wersję kolorystyczną i jaki kształt obudowy się zdecydujemy. To z kolei mniej, niż zwykle kosztują klasyczne projektory bez funkcji edukacyjnych.

Oba urządzenia można zakupić na stronie internetowej producenta lub w popularnych sklepach z elektroniką. Świetnie sprawdzą się jako świąteczny prezent dla pociechy na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Jeśli więc szukasz projektora dla siebie, to postaw na Kiano Elegance Cinema. Z kolei Kiano Alpha Kid będzie sensownym, bezpiecznym wyborem, bo w kategorii projektorów dziecięcych naprawdę robi robotę.

Piotr Grabiec 02.12.2025 12:54

Lokowanie produktu : Kiano

