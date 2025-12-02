Nowość w aplikacji Biedronki. Możesz zbierać kasę za butelki

Ładowanie...

Zgodnie z tym, co zapowiadały zmiany w regulaminie, pojawiła się nowa opcja w aplikacji Biedronki. To e-Portfel. Ikonka z funkcją dostępna jest w prawym górnym rogu, tuż przy dzwoneczku z powiadomieniami.

"Zwracaj opakowania w Biedronce i zyskuj środki na zakupy" – czytamy w opisie.

Jak zdradzał wcześniej regulamin, e-Portfel w aplikacji Biedronki pozwala w wygodny sposób zarządzać zwracaną nam kaucją. Zamiast gromadzić po kieszeniach papierowe kupony, które wydaje butelkomat, lub wymieniać je na gotówkę, wszystko trafia bezpośrednio do aplikacji.

W celu otrzymania zwrotu Kaucji do e-Portfela należy zeskanować kod karty Moja Biedronka z aplikacji Biedronka przed zakończeniem procesu zwrotu Opakowań. (…) W celu skorzystania z środków zapisanych w e-Portfelu należy zeskanować kod karty Moja Biedronka z aplikacji Biedronka przed dokonaniem płatności za zakupy. W przypadku skorzystania z kasy samoobsługowej, warunkiem wykorzystania środków zapisanych w e-Portfelu jest zeskanowanie kodu karty Moja Biedronka z aplikacji Biedronka, nie później niż przed przejściem do płatności, a następnie wybranie metody płatności „e-Portfel”. W przypadku transakcji (zakupu objętego jednym paragonem, e-Paragonem lub jedną fakturą VAT) z wykorzystaniem środków zapisanych w e-Portfelu na kwotę przewyższającą wartość środków zapisanych w e-Portfelu, Klient jest zobowiązany do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę między wartością zakupionych produktów/usług a wartością środków zapisanych w e-Portfelu – wyjaśniała Biedronka w regulaminie.

Nowość w aplikacji Biedronki już jest. Gorzej z butelkami

Trwa okres przejściowy. System kaucyjny oficjalnie obowiązuje od 1 października, ale sklepy do końca roku mogą pozbywać się zapasów i sprzedawać stare opakowania na dawnych zasadach. Nowe butelki i puszki bardzo powoli wkraczają na półki.

Świadczą o tym statystyki. W rozmowie z portalem wiadomoscihandlowe.pl przedstawiciele Auchana zdradzili, że od startu systemu do końcówki listopada klienci zwrócili raptem 814 butelek kaucyjnych. Odpowiada to kwocie 407 zł. A mówimy przecież o dużej sieci, a nie osiedlowym sklepie.

"W naszej ofercie znajduje się obecnie około 60 takich produktów, stanowiących nieznaczną całości asortymentu w kategoriach produktowych objętych systemem kaucyjnym" – przekazał z kolei Kaufland.

Pokrywa się to z wcześniejszymi komunikatami rządu, według którego prawdziwą, bo działającą twarz systemu kaucyjnego zobaczymy dopiero od nowego roku. Rzetelne wnioski będzie można wyciągać z kolei na koniec 2026 r. Teraz sieci przekazują, że faktycznego zalewu nowych opakowań należy spodziewać się na przełomie stycznia i lutego.

Z tego względu póki co w najbliższych dniach nowa opcja Biedronki będzie wykorzystywana raczej przez nielicznych. Zapowiada się jednak ciekawie, bo pozwala wygodnie gromadzić środki ze zwracanej nam kaucji. Zobaczymy, czy podobne nowości nie pojawią się w aplikacjach innych sklepów.

Adam Bednarek 02.12.2025 11:30

