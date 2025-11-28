REKLAMA
Biedronka ma sposób na system kaucyjny. Jest nowa opcja

Nowa opcja w aplikacji Biedronki sprawi, że odbiór kaucji będzie prosty, wygodny i czytelny – a przynajmniej tak się to zapowiada.

Adam Bednarek
System kaucyjny ruszył powoli i ociężale. Tak miało być, natychmiast chce dopowiedzieć rząd, wyjaśniając, że to okres przejściowy. Szkoda tylko, że w tym czasie my sami nie możemy przetestować, jak to wszystko działa. Wprawdzie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej zdjęć potwierdzających, że opakowania objęte kaucją wskakują na sklepowe półki, ale wciąż tylko wybrani mogą sprawdzić system w praktyce. Reszta, zdecydowana większość, musi zastanawiać się ciągle, czy oddawanie butelek będzie wygodne i w zasadzie co z tą odebraną kaucją. Czy lepiej gromadzić kupony, czy wykorzystywać je od razu? A może wymieniać na gotówkę?

Wygląda na to, że Biedronka ma pomysł na kaucję

Użytkownicy aplikacji Moja Biedronka powiadomieni zostali o nowym regulaminie. Ten zaś zdradził pojawienie się nowej funkcji: e-Portfel.

Dostępny w Aplikacji e-Portfel umożliwia Korzystającemu odbiór kaucji za zwrócone opakowania, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 870), w formie bezgotówkowej – brzmi podpunkt w dokumencie.

Nieco więcej zdradza regulamin związany z samym systemem kaucyjnym. Tam funkcja e-Portfel została opisana następująco:

elektroniczny portfel dostępny w aplikacji mobilnej Biedronka, do którego Klientowi zwracana jest Kaucja w formie bezgotówkowej za zwrócone Opakowania, którą można przeznaczać na zakupy w Sklepach.

I dalej:

środki zgromadzone w e-Portfelu podlegają realizacji na zakupy w Sklepach. W przypadku wyboru zwrotu Kaucji do e-Portfela, Kaucja nie jest wymieniana na gotówkę.

Wyjaśniony został też proces:

W celu otrzymania zwrotu Kaucji do e-Portfela należy zeskanować kod karty Moja Biedronka z aplikacji Biedronka przed zakończeniem procesu zwrotu Opakowań. Nie jest możliwa identyfikacja po numerze telefonu lub za pomocą plastikowej karty Moja Biedronka. Brak zeskanowania karty Moja Biedronka z aplikacji Biedronka przed zakończeniem procesu zwrotu Opakowań uniemożliwia zapisanie środków w e- Portfelu i skutkuje wydrukiem papierowego Vouchera.

Ikona e-Portfela umieszczona będzie w aplikacji Biedronka w prawym górnym rogu ekranu

Tam znajdziemy "łączną kwotę kaucji zgromadzoną w e-Portfelu wraz z terminem jej ważności, jak również poszczególne transakcje zwrotu Opakowań".

Co jednak ważne, "każdorazowo środki zapisanie w e-Portfelu w ramach zwrotu Kaucji zachowują ważność przez 30 dni od dnia zwrotu Opakowań". Kaucje w e-Portfelu sumują się.

W celu skorzystania z środków zapisanych w e-Portfelu należy zeskanować kod karty Moja Biedronka z aplikacji Biedronka przed dokonaniem płatności za zakupy. W przypadku skorzystania z kasy samoobsługowej, warunkiem wykorzystania środków zapisanych w e-Portfelu jest zeskanowanie kodu karty Moja Biedronka z aplikacji Biedronka, nie później niż przed przejściem do płatności, a następnie wybranie metody płatności „e-Portfel”. W przypadku transakcji (zakupu objętego jednym paragonem, e-Paragonem lub jedną fakturą VAT) z wykorzystaniem środków zapisanych w e-Portfelu na kwotę przewyższającą wartość środków zapisanych w e-Portfelu, Klient jest zobowiązany do uiszczenia kwoty stanowiącej różnicę między wartością zakupionych produktów/usług a wartością środków zapisanych w e-Portfelu.

Jak widać musimy póki co zadowolić się dość szczątkowymi informacjami nt. e-Portfela, ale wygląda na to, że Biedronka ułatwi gromadzenie i wykorzystywanie zwracanej nam kaucji. Zamiast jednorazowo skanować kupony, wszystko będzie w aplikacji. Nowy regulamin zacznie obowiązywać 2 grudnia, więc i wtedy powinniśmy wiedzieć więcej.

Adam Bednarek
28.11.2025 12:45
