Android z dziwnym błędem. Telefon sam uruchamia aplikacje

Właściciele smartfonów z Androidem zaczęli zgłaszać nietypowy błąd. Po zamknięciu aplikacji te ponownie się włączają. 

Albert Żurek
Problem zgłaszają przede wszystkim użytkownicy telefonów Google Pixel, ale dotyczy on wielu modeli - zarówno najnowszych, jak i tych kilkuletnich. Właściciele urządzeń opisują sytuacje, w których wygląda to tak, jakby ktoś inny korzystał z ich telefonu. Tymczasem to tylko usterka.

Telefony Google z Androidem mają problem. Nie pozwalają wyłączyć aplikacji

Na Reddicie pojawił się wątek opisujący nietypowe zachowanie smartfonów Google Pixel: urządzenie nie pozwala użytkownikowi faktycznie zamknąć aplikacji. Po próbie zminimalizowania programu i próbie uruchomienia innej aplikacji poprzednia automatycznie wraca na cały ekran.

Na udostępnionym nagraniu widać przykład z Instagramem - przesunięcie palcem w górę na moment minimalizuje aplikację, ale ta po chwili ponownie otwiera się sama. Dzieje się tak dwa razy z rzędu. Według zgłaszającego problem występuje u niego od co najmniej pół roku.

W komentarzach odezwali się kolejni użytkownicy, potwierdzający identyczne utrudnienia. Mowa o różnych generacjach Pixeli - 10 Pro (XL), 10, 9 Pro (XL) czy 8 Pro. Jeden z komentujących zauważył to samo na Nothing Phone z Nothing OS 3.2. To oznacza, że sprawa może być poważniejsza i dotyczyć Androida ogólnie, a nie tylko sprzętu Google’a.

Wielu właścicieli Pixeli podejrzewa, że problemy zaczęły się po aktualizacji wprowadzającej stylistykę M3 Expressive. Często jest jednak tak, że dotyczy tylko określonych aplikacji: np. Instagrama lub WhatsAppa i pojawia się tylko w nich. Użytkownicy Pixeli musieli sobie jakoś poradzić, dopóki Google nie naprawi tego problemu i stworzyli rozwiązanie, które ma pomóc z tym dziwnym błędęm. 

Jedno z prowizorycznych obejść polega na otwarciu centrum sterowania, powrocie do ekranu głównego i dopiero wtedy ponownym uruchomieniu aplikacji. Nie jest to jednak żadne realne rozwiązanie. Google potwierdził istnienie problemu - ma on własną stronę w Google IssueTracker. Gigant nie podał jednak żadnego sensownego rozwiązania tego problemu.

Nie jest to jedyny poważny problem telefonów Google’a. Ostatnio po aktualizacji, która udostępniła obsługę AirDropa dla smartfonów z Androidem użytkownicy zaczęli narzekać na problemy z WiFi.

02.12.2025 06:13
Tagi: AndroidGoogleGoogle PixelSmartfony
