Taki będzie nowy Android. Google'owi wyciekły obrazki

Ekspresyjny design sprawia, że coś czujesz. Inspiruje emocje, komunikuje funkcje i pomaga użytkownikom osiągnąć ich cele. To projektowanie z duszą. Podstawowymi elementami wyrazistego wzornictwa są kolory, kształty, rozmiary, ruch i zamknięcie. Te aspekty projektowania są również fundamentalne dla tego, co sprawia, że produkt jest bardziej użyteczny, zwracając uwagę na to, co ważne w interfejsie: wyróżnianie kluczowych działań i grupowanie podobnych elementów