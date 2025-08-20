Oglądam Gamescom 2025 i nic mi nie drgnęło. No, może przy symulatorze ciężarówki

Ładowanie...

Nie wiem, może to ten kryzys wieku średniego, ale nic mi nie drgnęło podczas ceremonii otwarcia Gamescom 2025. Miałem wrażenie, że ćwierć zapowiedzi to powtarzalne produkcje anime z Azji, tworzone jednocześnie na smartfony i konsole. Z kolei wielkie gry AAA, z Call of Duty: Black Ops 7 na czele, wyglądały jak antyteza dobrej zabawy. Takie minimum wysiłku.

Branża jak zwykle jest kreatywnie ciągnięta przez Japonię. Resident Evil Requiem, Ninja Gaiden 4, nowa Onimusha, nawet Silent Hill f – całkiem nieźle to wygląda. Niezły jest też krakowski Cronos, a wrocławskie Dying Light: The Best także zapowiada się godnie. Polskie Valor Mortis od twórców Ghostrunnera też wygląda mniam. Jednak cała reszta to nuda, nie licząc kilku projektów sceny niezależnej.

Call of Duty: Black Ops 7

Smutna to konstatacja, ale dla mnie cichym bohaterem Gamescom 2025 jest symulator ciężarówki Road Kings.

Na uboczu, bez miejsca na głównej scenie w trakcie ceremonii otwarcia, został opublikowany zwiastun Road Kings – nadchodzącego symulatora kierowcy 40-tonowych ciężarówek, kursujących po południu USA. Luizjana, bagna i łąki przetykane drewnianymi domami, huragany, konserwatywni ludzie skupieni w małych społecznościach, pewnie już czujecie ten klimat.

Twórcy Road Kings niestety NIE POKAZALI fragmentów rozgrywki, ale mimo tego jestem kupiony. Dlaczego? Ponieważ za nadchodzącą grę odpowiada Saber Interactive. To ci sami ludzie, którzy dali światu świetne gry Mudrunner oraz Snowrunner. W tych produkcjach połączono miłość do ciężkiego sprzętu i motoryzacji z niepowtarzalnymi, fabularnymi wyzwaniami, tworząc wyjątkowe mieszanki.

Okej, Saber nie zawsze tworzy hity, ale to solidna marka. Taka, która rozumie graczy i ich potrzeby, co niedawno udowodnili udanym Space Marine 2. Ci twórcy wiedzą, jak dodać do powtarzalnej rozgrywki szczyptę fabularnej unikalności i to dlatego tak spodobał mi się pomysł na Road Kings. W przeciwieństwie do Euro Truck Simulatora, w nadchodzącym tytule może być więcej filmowych zleceń, jak transport niedaleko tornado.

Zostaje tylko pytanie: to ze mną źle się dzieje, czy z branżą, skoro najbardziej jara mnie symulator ciężarówki?

Pytanie zasadne o tyle, że nie jestem przesadnym fanem symulatorów. Okej, kupiłem zestaw sterowania do Microsoft Flight Simulatora 2024 i kierownicę do Gran Turismo 7 (tak, wiem, dla wielu to nie symulator), ale na tym moja przygoda z realistycznymi grami się kończy. Wolę horrory oraz filmowe gry akcji dla jednej osoby, takie wiecie, w stylu PlayStation.

Tych teoretycznie pokazano na Gamescom 2025 wiele, ale żadna nie wyrwała mnie z kapci. Piszę to z dużym żalem, bo jestem wielkim fanem serii Resident Evil oraz Silent Hill. Na pewno ogram obie odsłony, ale żebym miał katować przycisk replay pod zwiastunem na YouTube, jak podczas premiery zwiastuna Battlefield 6, to na pewno nie. Nic mnie nie zaskoczyło, nic mnie nie zachwyciło, wracam do Clair Obscur: Expedition 33.

PS Gdybym miał wybrać drugą grę, której udało się nieco chwycić mnie za serce, byłoby polskie Valor Mortis. Trzeci w kolejce jest nowy LEGO Batman. Te klockowe produkcje stały się naprawdę udane, a zwiastun pokazuje, że producenci sporo się napracowali

Szymon Radzewicz 20.08.2025 01:31

