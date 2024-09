Recenzja Warhammer 40,000: Space Marine 2 - najlepsza gra w uniwersum od 20 lat

Warhammer 40,000: Space Marine 2 na pewnych płaszczyznach pozostawia ssący w brzuchu niedosyt. Boli mnie zwłaszcza brak większej liczby skarbów do zebrania. Te kilkanaście plików danych to za mało, by skutecznie nagrodzić dociekliwych graczy, zaglądających w każdy ciemny kąt. Wiele bym też dał za system ulepszeń ekwipunku i pancerza, np. w stylu The Last of Us, odblokowujący nowe możliwości i dodatkowe gadżety w arsenale. Brakuje jakiegokolwiek rozwoju dla głównego bohatera oraz jego kompanów.