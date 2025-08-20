/
Ulubiona myszka geeków będzie jeszcze lepsza. Amazon zdradził szczegóły

Logitech MX Master 4 pojawił się w ofercie włoskiego Amazona. Strona produktu zdradziła drobne poprawki konstrukcyjne i nową funkcję Haptic Sense. Jednak oczekujący rewolucji mogą się zawieść.

Malwina Kuśmierek
Myszka Logitech MX Master 4
Nowa generacja jednej z najpopularniejszych myszek na rynku została pokazana przez pomyłkę włoskiego oddziału Amazona. Logitech MX Master 4, następca dobrze przyjętego modelu 3S, pojawił się w ofercie platformy zakupowej, zdradzając szereg szczegółów technicznych i wizualnych.

Amazonowi przypadkiem wyciekł MX Master 4. Nowa myszka jest pełna subtelnych zmian

Z informacji na stronie produktu - która przez kilka godzin była dostępna na Amazon.it - wynika, że MX Master 4 będzie przede wszystkim ewolucją konstrukcji znanej z MX Master 3 i 3S. Logitech postawił na drobne korekty wizualne i poprawę trwałości materiałów - w oczy rzuca się nowy przycisk do obsługi gestów umieszczony pod kciukiem oraz nieco zmieniona faktura powierzchni, która ma być bardziej odporna na zabrudzenia i łatwiejsza w czyszczeniu. Producent w opisie myszy chwalił się także zastosowaniem twardszych elementów z tworzywa, które mają zredukować problem żółknięcia i szybkiego zużycia gumy znanego z wcześniejszych modeli.

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/08/Logitech-MX-Master-4-Amazon-it.jpg
1/2
Logitech MX Master 4
Logitech MX Master 4Logitech MX Master 4
Logitech MX Master 4 w kolorach czarnym i białym (źródło: Amazon.it)

W opisie zawarto także wzmianki o nowej funkcji Haptic Sense, czyli konfigurowalnego sprzężenia zwrotnego powiązanego z przyciskiem gestów i oprogramowaniem Logi Options+. Dzięki temu użytkownik będzie mógł dostosować reakcję myszki na konkretne akcje czy powiadomienia.

Jednak nie wszystkie informacje z przecieku ucieszą fanów serii. Logitech ponownie zdecydował się na maksymalny polling rate poniżej 1 kHz, co sprawia, że entuzjaści strzelanek będą musieli skierować się w stronę innych myszek. W zestawie, według opisu Amazona, zabraknie również kabla USB-C, który dotąd znajdował się w pudełku. Żywotność baterii ma pozostać na tym samym poziomie co u poprzedników - około 70 dni na jednym ładowaniu.

Pozytywną zmianą ma być natomiast poprawiona łączność dzięki nowemu odbiornikowi USB-C oraz zoptymalizowanej antenie, co ma przełożyć się na bardziej stabilne działanie. Logitech podkreśla także kwestie ekologiczne - w konstrukcji wykorzystano tworzywa z recyklingu oraz baterię z odzyskanego kobaltu.

Amazon tylko potwierdził wcześniejsze przecieki

Amazonowy wyciek to nie pierwsze informacje o MX Master 4. Już w maju brazylijski serwis Tecnoblog odnalazł certyfikaty Bluetooth potwierdzające istnienie urządzenia. Z kolei na Reddicie pojawiały się zrzuty ekranów z teaserów, jakie Logitech umieszczał w mediach społecznościowych. Kilka dni temu znany leaker Evan Blass udostępnił render myszki, który - choć niemal identyczny z poprzednimi generacjami - wzbudził dyskusję o subtelnych detalach projektu.

Wygląda więc na to, że MX Master 4 jest już gotowy do wejścia do sprzedaży, wobec czego pozostaje jedynie czekać na oficjalną premierę.

Malwina Kuśmierek
20.08.2025 09:19
Tagi: Logitechmyszka bezprzewodowaMyszki komputerowe
