Na taką klawiaturę do iPada czekałem od dekady. Logitech Flip Folio - recenzja

Logitech wyjaśnia, że projektując to akcesorium, wziął od uwagę fakt, że tak jak sporo osób używa iPadów z klawiaturami na biurku lub w salach konferencyjnych, to aż 2/3 użytkowników wykorzystuje tablety poza domem i biurem: na lotniskach, w kawiarniach itd. Do tego tylko 30 proc. osób wykorzystuje tablety do pracy, za to aż 80 proc. korzysta z nich w celach rozrywkowych.