iPad Pro (2024) to najlepszy tablet, jaki można kupić. Jest tylko jeden szkopuł

Dla porządku też dodam, że nie zabrakło tutaj obsługi trybu ProMotion, czyli odświeżania z częstotliwością do 120 Hz. Nie liczcie jednak na to, że zrobicie z iPada z OLED-em lampkę nocną. W ustawieniach nie znalazłem trybu Always on Display, który mamy w telefonach, bo minimalna częstotliwość to nie 1 Hz, tylko 10 Hz. To, co da się tam jednak odszukać, to tzw. tryb referencyjny. Przyda się on w pracy osobom zajmującym się obróbką zdjęć i wideo oraz grafiką komputerową.