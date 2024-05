Apple w końcu to zrobił. Oto najnowszy iPad Pro z ekranem OLED

Tak jak w ubiegłych latach dostępne są dwie wersje tabletów – mniejsza 11-calowa i większa 13-calowa. Przekątna w bardziej zaawansowanym modelu trochę urosła z 12,9-calowej z 6. Generacji iPadów Pro. Nowe modele są też bardzo cienkie – 11-calowy mniejszy model mierzy zaledwie 5,3 mm grubości, z kolei 13-calowa wersja ma wyłącznie 5,1 mm grubości! Dzięki czemu jest to najchudszy produkt Apple w historii. Jeśli chodzi o wykonanie, to bez zmian obudowa tabletów wykonana jest z aluminium. iPad Pro 11" waży ok. 445 g, natomiast większa wersja ok. 580 g.