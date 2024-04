Apple pokaże nowy sprzęt. Gigant podał datę

Oznacza to, że najprawdopodobniej na konferencji zobaczymy nowe tablety. W planach są naprawdę duże zmiany – dwa modele iPadów Pro wyposażonych po raz pierwszy w historii w ekrany OLED w dwóch wersjach – ok. 11-calowej i 13-calowej. To podobna zmiana do tej, która została wprowadzona w iPhone X z 2017 roku – był to również pierwszy model, który porzucił matrycę LCD na rzecz lepszej technologii.