iPady z ekranami OLED. To będzie rewolucja na miarę iPhone'a X

Przecieki wskazują na to, ok. 11-calowy iPad Pro OLED ma mieć grubość 5,1 mm, natomiast ok. 13-calowy może mieć 5,0 mm. Dla przypomnienia 11-calowy model z 2022 miał 5,9 mm grubości, natomiast 12,9-calowy iPad Pro już 6,4 mm. Różnica na poziomie 0,9 i 1,4 mm może nie wydawać się duża, natomiast jeśli to się okaże prawdą, to zyskamy naprawdę cienkie iPady.