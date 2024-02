Pierwszy taki iPad na rynku zaskoczy. Nie trzeba będzie wyprzedawać majątku

Ale to nie koniec przecieków. Według serwisu The Information gigant technologiczny z Cupertino ma w dalszym ciągu pracować nad składanym smartfonem. Firma miała stworzyć dwa prototypy urządzeń z klapką, które bardzo przypominają Samsunga Galaxy Z Flip, czyli typowego składaka w formie "klapki". Prace nad składanym iPhone’em mają być we wczesnej fazie i nie oczekuje się, że smartfony wejdą do sprzedaży do 2026 roku.