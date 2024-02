Apple Vision Pro to nie nowy iPhone. To telefon na korbkę, z którego śmieje się świat

Odpowiedni, czyli taki, który pozwoli wchodzić w interakcję z treściami po założeniu okularów (czy tam, puszczając wodze wyobraźni, soczewki). Vision Pro są imponujące, ale to nadal za mało, by wejść do mainstreamu. To produkt dla geeków i to najlepiej samotnych, a nie dla Kowalskiego, który z powodzeniem używa iPhone’a, Apple Watcha i AirPodsów. W rozwoju AR, jeśli porównać go do rynku telekomunikacyjnego, nadal jesteśmy na etapie telefonów na korbkę i nie wiadomo, kiedy (i czy!) kiedykolwiek przeskoczymy w erę smartfonów.