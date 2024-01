Vision Pro z systemem visionOS zostały zaprezentowane podczas konferencji WWDC 2023. Firma wówczas nie kryła, że czas oczekiwania na sklepową premierę gogli Apple’a będzie liczony w miesiącach, a nie w tygodniach. Od samego początku celowała z debiutem w początek 2024 r. i to jedynie na rynku amerykańskim. Do tego Tim Cook bez ogródek mówił, że to sprzęt jedynie dla bogaczy.