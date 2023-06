Tim Cook mówi, że gogle Apple Vision Pro będą łączyć ludzi. Tę bzdurę już gdzieś słyszeliśmy

Problem jest ważki i pada z ust wielu komentatorów. Na antenie programu „Good morning America” Tim Cook został zapytany wprost czy nie obawia się izolacji, do której będą prowadzić gogle mieszanej rzeczywistości? „Ludzie boją się izolacji” – stwierdziła Robin Roberts, adresując pytanie do swojego rozmówcy. Tim Cook przez ułamek sekundy zawahał się, po czym stwierdził, że problem był „głównym punktem” w procesie projektowania. I dodał, że Apple Vision Pro nie wywołują izolacji, ale łączą. „Chodzi o to, by mieć tam ludzi, którzy czują się, jakby byli tam z tobą” – mówił Cook.



