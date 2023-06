Vision Pro robi to samo, co Hololens 2. Microsoft ma mało czasu, by wygrać z Apple'em

Hololens do tej pory były w kwestii rzeczywistości rozszerzonej urządzeniem do pobicia. Nikt się co prawda do tego specjalnie nie pchał, wszak Hololens 2 w swojej podstawowej wersji na dziś jest sprzedawany w cenie 3500 dol. (brzmi znajomo?), co czyni go produktem niemal niesprzedawalnym - nie licząc malutkiej grupki specyficznych korporacyjnych bądź państwowych klientów. Tyle że już takim urządzeniem nie jest.