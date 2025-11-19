REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

YouTube jak Messenger. Chyba im się coś pomyliło

Czy potrzebujemy nowych komunikatorów internetowych? Według Google’a tak. W popularnym YouTubie pojawi się bowiem nowa funkcja wysyłania wiadomości. Czy oni chcą stworzyć nowego Messengera?

Albert Żurek
YouTube wysyłanie wiadomości
Ostatnio Elon Musk w serwisie X uruchomił funkcję wysyłania zaszyfrowanych wiadomości, chcąc zamienić serwis w pełnoprawny komunikator. YouTube podejdzie do sprawy trochę inaczej.

YouTube z nowym komunikatorem internetowym. Nadchodzi nowa funkcja

Twórcy wrzucający filmy na YouTube’a często proszą widzów o udostępnianie materiałów znajomym. Dotychczas w tym celu musieliśmy jednak skorzystać z zewnętrznych narzędzi typu Messenger. Właściciel platformy jednak ogłosił, że testuje nową funkcję udostępniania filmów bezpośrednio w aplikacji.

Na stronie wsparcia Google’a jeden z pracowników YouTube’a dodał krótką wiadomość: 

Eksperymentujemy z nową funkcją, która ułatwia udostępnianie ulubionych filmów (długich, krótkich i transmisji na żywo) oraz prowadzenie rozmów na ich temat bezpośrednio w aplikacji mobilnej YouTube.

Testy są przeprowadzane w dwóch państwach: w Irlandii i w Polsce dla użytkowników, którzy skończyli 18 lat. To jednak nie tak, że nowa funkcja usuwa dotychczasowe metody udostępniania za pomocą innych aplikacji. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/3D01645F-B37A-46D6-B624-44D26E285E74_1_101_o.jpeg
1/1
photo

Postanowiłem sprawdzić, czy funkcja działa u mnie i tak, klikając przycisk udostępniania zobaczyłem komunikat "Teraz możesz udostępniać filmy i wysyłać wiadomości na YouTube". Z ekranu dowiadujemy się, że osoby, które otworzą udostępnione przez nas linki, mogą odpowiadać bezpośrednio przez YouTube’a. Platforma jednak nie zmusza nas do korzystania z rozwiązania - możemy ją wyłączyć w ustawieniach prywatności. Do obsługi rozwiązania potrzebne jest też oczywiście konto YouTube. 

Gdy tylko ktoś zaakceptuje nasze zaproszenie, możemy rozpocząć udostępnianie filmów w aplikacji YouTube. Aby udostępnić wiadomość, możemy użyć istniejący przycisk udostępnienia. Jeśli odpiszemy komuś na wiadomość, możemy przeglądać swoje konwersacje w po dotknięciu ikony dzwonka powiadomień w sekcji Wiadomości. Użytkownik może też usuwać konserwacje, a nawet kogoś zablokować - zupełnie jak w zwykłym komunikatorze internetowym.

Zastanawiacie się pewnie: co z bezpieczeństwem i prywatnością? Niestety nie mam dobrych wiadomości. Twórcy uważają, że wiadomości mogą być sprawdzane pod kątem zgodności z wytycznymi dla społeczności. Systemy mogą skanować wiadomości w poszukiwania takich, które naruszają zasady. Jednocześnie gigant uważa, że udostępniane filmy i wiadomości są szyfrowane, natomiast gigant tak czy inaczej ma do nich dostęp i może je np. usunąć. 

Kolejne podejście do wiadomości na YouTube

Nie wiem czy pamiętacie, ale YouTube kilka lat temu miał funkcje wysyłania wiadomości bezpośrednich między użytkownikami, dzięki czemu np. fani mogli komunikować się z twórcami. Opcja jednak została wycofana. Teraz powraca w nowej, lepszej formie.

Czy zyska na popularności? Obawiam się, że premiera może obyć się bez szerszego echa. Szczególnie że YouTube może skanować nasze wiadomości. Platforma nie zastąpi nam Messengera czy WhatsAppa.

Więcej o komunikatorach internetowych przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
19.11.2025 16:47
Tagi: GoogleKomunikatory internetoweYouTube
