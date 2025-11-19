  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

AI, drony i woda. Huawei szuka pomysłów na agritech

Zamiast robotów sprzątających – drony monitorujące pola uprawne. Zamiast kolejnych aplikacji lifestylowych – algorytmy analizujące wilgotność gleby i zużycie nawozów. Tak wygląda nowe pole bitwy o przyszłość technologii – i jest nim rolnictwo. Huawei ruszył właśnie z jubileuszową, 5. edycją Huawei Startup Challenge. Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest #TechForAgrinnovation, czyli technologie dla nowoczesnego, zrównoważonego rolnictwa.

Marcin Kusz
Nabór zgłoszeń potrwa od 18 listopada 2025 do 20 lutego 2026. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości 300 tys. zł. Zyskają oni także dostęp do wiedzy ekspertów, mentorów i potencjalnych partnerów biznesowych.

Zielona rewolucja z algorytmem w tle

Celem tegorocznej edycji jest znalezienie technologii, które pomogą unowocześnić sektor rolno-spożywczy: od analityki danych, przez automatyzację procesów, aż po oszczędność zasobów. Chodzi przede wszystkim o to, by ograniczać marnotrawstwo, zwiększać efektywność i poprawiać odporność sektora na zmiany klimatu. Szczególnie poszukiwane są rozwiązania z obszaru rolnictwa precyzyjnego, czyli technologii, które pozwalają rolnikom podejmować decyzje na podstawie twardych danych.

Od pięciu lat w ramach Huawei Startup Challenge wspieramy rozwój polskich innowacji. Z roku na rok obserwujemy rosnący potencjał i kreatywność startupów, które biorą udział w wyzwaniu. To ogromna satysfakcja widzieć, że nasze działania realnie przyczyniają się do budowy innowacyjnej gospodarki w Polsce, poprzez promocję konkretnych, nowatorskich rozwiązań (...) – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. strategii i komunikacji w Huawei Polska.

W grę wchodzą m.in. systemy oparte na sztucznej inteligencji, czujniki IoT, roboty, drony czy rozwiązania z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. Huawei chce w ten sposób zmobilizować polskich innowatorów do tworzenia rozwiązań, które będą miały nie tylko potencjał rynkowy, ale też realny wpływ na środowisko i bezpieczeństwo żywnościowe.

Miejsce, w którym łączą się technologie i plony

Organizatorzy podkreślają, że Huawei Startup Challenge to nie tylko konkurs, ale przede wszystkim platforma rozwoju. Uczestnicy mogą liczyć na mentoring, szkolenia i wsparcie ekspertów z różnych dziedzin – od nauki po biznes. Współorganizatorem wydarzenia jest fundacja Youth Business Poland, która od lat wspiera młodych przedsiębiorców w przekuwaniu pomysłów w działające firmy.

Finał konkursu odbędzie się wiosną 2026 r. 10 najlepszych startupów zaprezentuje się przed jury złożonym z przedstawicieli biznesu, nauki i administracji. 3 najlepsze projekty otrzymają nagrody finansowe w wysokości 150 tys., 100 tys. i 50 tys. zł.

Głód innowacji rośnie bardzo szybko

Jak przypominają organizatorzy, rolnictwo jest dziś jednym z najbardziej newralgicznych sektorów globalnej gospodarki. Do 2050 r. świat będzie musiał wyprodukować o 60 proc. więcej żywności. I to przy jednoczesnym ograniczaniu emisji, zużycia wody i energii. W Polsce wyzwania są podobne, ale to także szansa na rozwój – mamy bowiem silne zaplecze naukowe i coraz więcej startupów z sektora deep-tech.

Huawei przekonuje, że startupy mogą odegrać istotną rolę w tej transformacji. Dzięki dostępowi do ekspertów, kapitału i partnerów, nawet małe zespoły mają dziś szansę stworzyć technologię, która odmieni oblicze całego sektora.

Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w Huawei Startup Challenge, wystarczy wypełnić formularz na stronie huaweistartupchallenge.pl i opisać swój projekt. Warunkiem jest zgodność z tematyką tegorocznej edycji oraz gotowość do dalszego rozwoju rozwiązania. Organizatorzy zachęcają do udziału zarówno początkujące startupy, jak i bardziej doświadczone zespoły, które mają już prototypy lub pierwszych klientów.

Technologia zmienia świat, a teraz ma szansę zmienić też sposób, w jaki go uprawiamy. Huawei Startup Challenge 2025 to wyjątkowa okazja dla polskich innowatorów, by połączyć technologię z ekologią i wprowadzić rolnictwo w XXI w. Zgłoś swój projekt, zanim będzie za późno. Plony przyszłości właśnie kiełkują.

19.11.2025 15:39
