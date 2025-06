Ten traktor sprawdzi się w polu ziemniaków i na polu walki

Jak czytamy na łamach The Next Web, pozbawiony klasycznej kabiny traktor w przyszłości będzie poruszać się w pełni autonomiczne. Sprzęt może przewozić do 4 t ładunku, a baterie pozwolą na ciągłą pracę nawet przez 20 godz. Brzmi świetnie, prawda? To nie koniec. Startup już teraz rozwija system rolnictwa eksperymentalnego, który ma pozwolić pojazdowi testować różne dawki nawozów, pestycydów czy wody. Z czasem ma to zoptymalizować uprawy, zmniejszyć koszty i sprawić, że plony będą bardziej ekologiczne.