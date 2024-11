Premiera Farming Simulator 25! Oto 8 najciekawszych zmian w nowej odsłonie

W Polsce Farming Simulator posiada liczną, niezwykle zaangażowaną społeczność fanów. FM regularnie trafia na szczyty rodzimych zestawień sprzedaży, a wiele popularnych modów jest właśnie polskiego autorstwa. Szwajcarscy producenci doskonale zdają sobie z tego sprawę. Właśnie dlatego stworzyli mapę inspirowaną Polską – Zielonka – która została dodana do wydania Platinum DLC dla poprzedniej odsłony. To właśnie od tej Zielonki chciałbym rozpocząć listę najlepszych nowości w grze Farming Simulator 25, która to od wczoraj jest do nabycia w polskich sklepach: