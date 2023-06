Mówicie, że Apple Vision Pro zmieni świat? Też tak mówiłem... Osiem lat temu

Przymierzając po raz pierwszy HoloLens miałem oczywiście świadomość, że urządzenie w swojej bieżącej formie nie ma szans na mainstreamowy sukces. Jest zbyt duże, by ktoś chciał je dłużej mieć na nosie, ich dłuższe używanie nie wchodzi w grę. No i jest absurdalnie drogie, ograniczając do minimum jego realną dostępność. Wrzeszczałem jednak, że to i tak zmiana układu sił i że konkurencja ma się czego bać. To były czasy dynamicznego rozwoju na rynku elektroniki mobilnej i zakładałem, że Microsoft za dwa-trzy lata rozwiąże powyższe problemy. Że HoloLens będą lekkie, wygodne, pozwolą na co najmniej kilka godzin pracy i że będą w zasięgu nieco zamożniejszego konsumenta. Straszliwie się pomyliłem, a HoloLens ostatecznie skończyły jako urządzenia dla bardzo wąskiej grupy specjalistów.