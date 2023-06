Apple pokazał przyszłość. Piękną, ale też przerażającą

Będzie rozszerzeniem tego, co oferuje dziś Apple. I jeśli do tej pory traktowaliśmy usługi Cupertino jako dodatek do iPhone'a, czy Maca, tak dziś widzimy, że tak naprawdę są one podstawą potencjalnego sukcesu Vision Pro. To tu rozrywka, interakcje społeczne via internet i może po części praca (tu na razie mam najwięcej wątpliwości) dzięki nim wkroczą na nowy poziom.