Nie czekam na okulary VR/AR od Apple. Oto dlaczego

No, bo już okulary mamy - te od Facebooka (via przejęty Oculus), czy te od Sony do grania w niektóre gry z PlayStation 5. Mamy i doskonale wiemy, czym są i czym na razie mogą być - zabawką, fanaberią bogatych ludzi (ceny tego sprzętu wciąż są bardzo wysokie, a Apple wywinduje je do niebotycznych wręcz wymiarów, mówi się bowiem o cenie 3 tys. dol za okulary Apple'a), rozrywką na chwilę. I choć nie mam wątpliwości, że produkt od Apple'a będzie najlepszy na rynku, z jakimiś cudownymi nowościami i efektem VOW, to nie mam także żadnych złudzeń, że ani nie będzie to ani natychmiastowy hit sprzedaży, ani nowy rodzaj computingu, który nagle spowoduje boom na rozwój tej kategorii, chociażby w postaci tysięcy zupełnie nowych aplikacji przygotowanych przez zachwyconych sprzętem deweloperów zewnętrznych.