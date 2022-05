Cena wywoławcza? 250 tys. dol. I zapewne prędko poszybuje w górę, zważywszy na to, jak rzadki jest to okaz. Nie dość, że pochodzi z pierwszej partii produkcyjnej i działa, to jeszcze podpisał go sam Steve Jobs! Poprzedni działający Apple 1, z obudową podpisaną przez Steve’a Wozniaka, został sprzedany w 2020 r. za rekordową sumę 736 863 dol. I choć tamten egzemplarz prezentował się nieco bardziej, ahem, okazale, to nie ulega wątpliwości, że to właśnie egzemplarz wystawiony aktualnie na Goldin jest tym bardziej wyjątkowym.