Awaria PKO BP. Aplikacja IKO i karty przestały działać

Wygląda na to, że w Banku PKO trwa awaria. Klienci zgłaszają problem z dostępem do aplikacji mobilnej IKO. Nie działać ma także płatność kartą. 

Albert Żurek
O awarii w największym polskim banku dowiadujemy się z serwisu Downdetector. Problemy rozpoczęły się ok. godz. 11:00, gdy na stronie pojawiło się pierwsze 1500 zgłoszeń. Liczba zgłoszeń cały czas rośnie, co pokazuje ogólnopolską skalę awarii. 

Awaria w banku PKO BP. Nie działa aplikacja i nie tylko

W serwisie Downdetector zdecydowana większość zgłoszeń - na czas pisania artykułu ponad 80 proc. dotyczy logowania do aplikacji IKO. Inne zgłoszenia możemy znaleźć pod najnowszym postem banku PKO na Facebooku, gdzie użytkownicy podsyłają zrzuty ekranu ze swoich aplikacji. Pojawia im się błąd "aplikacja IKO obecnie nie działa".

Bank jednak wie o problemie i już pracuję nad tym, aby przywrócić pełną dostępność aplikacji. Wygląda jednak na to, że serwis internetowy iPKO ma działać bez problemu, ponieważ bank PKO BP sugeruje się do niego zalogować. Jeden komentujący zaznacza, że "aby zalogować się do systemu transakcyjnego potrzebna aplikacja". 

Poza tym użytkownicy uważają, iż serwis iPKO również działa wolno i trudno cokolwiek z nim zrobić. W związku z awarią użytkownicy nie tylko zgłaszają problemy z możliwością zalogowania się do aplikacji, ale też płacenia kartą. Nie wiemy, czy dotyczy to zwykłych kart, czy też podpiętych do portfeli mobilnych. Jeśli nie zalogujemy się do aplikacji, z pewnością nie zapłacimy za pomocą BLIKa.

Bank jeszcze nie wydał komunikatu dotyczącego sprawy. Miejmy nadzieję, że awaria zostanie szybko rozwiązana, a klienci odzyskają dostęp do aplikacji i przede wszystkim swoich pieniędzy.

19.11.2025 12:00
