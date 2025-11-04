REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bankowość

Chcę to w Polsce: mają sposób, by karty działały bez sieci i zasięgu

Komunikat "Nie działają karty" ma przejść do historii. Po drugiej stronie Morza Bałtyckiego karty płatnicze mają działać nawet w przypadku blackoutu, umożliwiając płatności w sklepach spożywczych, aptekach i stajach paliw.

Malwina Kuśmierek
Szwecja i Dania pracują nad płatnościami offline
REKLAMA

Idziesz do najbliższego sklepu po zakupy spożywcze. Do wózka lub koszyka pakujesz kolejne produkty, odhaczając kolejne pozycje z listy zakupów. Kierujesz się do kas i zaskakuje cię ponadprzeciętna kolejka. Na maszynach samoobsługowych pracownik sklepu przekierowuje klientów do zwykłych kas, gdyż "Nie działają karty". Ty stajesz przed wyborem: porzucić zakupy i udać się do innego sklepu lub zapłacić gotówką. W tym drugim przypadku masz nadzieję, że w portfelu dysponujesz wystarczającą ilość gotówki. Brzmi znajomo

Właśnie tego typu sytuacji chcą uniknąć kraje skandynawskie, które dążą do uczynienia z kart płatniczych "drugiej gotówki". Szwedzki bank centralny Riksbank oraz duński Nationalbanken koordynują ambitne projekty technologiczne, które mają na celu umożliwienie płatności kartą nawet wtedy, gdy nie działa sieć

REKLAMA

Szwecja gotowa na płacenie bez internetu. Duńczycy prężnie pracują nad "drugą gotówką"

Szwedzki bank centralny w oficjalnym komunikacie przekazał, że do 1 lipca 2026 roku możliwość płacenia kartą offline ma być standardem w całym kraju. Projekt koordynowany przez Riksbank zakłada, że fizyczne karty płatnicze - z chipem oraz PINem - będą mogły realizować transakcje w aptekach, sklepach spożywczych czy na stacjach paliw bez połączenia z internetem, a tym samym bez potrzeby natychmiastowej autoryzacji online. To właśnie konieczność autoryzacji płatności sprawia, że w przypadku awarii połączenia z siecią, jesteśmy zmuszeni płacić gotówką

W Szwecji w znacznym stopniu korzystamy z płatności cyfrowych, a użycie gotówki jest niewielkie. Możliwość dokonywania płatności kartą przez ogół społeczeństwa, na przykład za żywność i leki, nawet w przypadku poważnej awarii komunikacji danych, czyli w trybie offline, stanowi kamień milowy w naszych wzmożonych wysiłkach na rzecz wzmocnienia gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych

Równolegle Dania nie tylko opublikowała rekomendacje dla obywateli, ale również rozpoczęła przygotowania techniczne wśród sklepów i operatorów terminali do wdrożenia podobnego rozwiązania. Celem jest zapewnienie, że każdy terminal przyjmujący karty Dankort, Visa lub Mastercard będzie gotowy do pracy offline przez co najmniej tydzień - nawet przy pełnym blackoutcie systemów autoryzacyjnych.

Duński system płatności jest solidny i bezpieczny, ale awaria Nets [duńskiego systemu płatności] oraz rozległe przerwy w dostawie prądu w Hiszpanii, Portugalii i części Francji na początku tego roku pokazały, że obywatele i sklepy muszą być przygotowani i świadomi alternatywnych możliwości płatności, takich jak płatności offline, aby móc z nich korzystać

"Płatność kartą offline". Jak to działa w praktyce?

Istnieją dwa podstawowe tryby działania kart w środowisku offline. Pierwszy to autoryzacja offline - karta samodzielnie, przy użyciu chipa i zapisanych limitów, decyduje, czy dana transakcja może zostać zaakceptowana. Weryfikacja PINu odbywa się lokalnie, a dane są przechowywane w terminalu i przesyłane do banku po odzyskaniu łączności.

Drugi scenariusz to store-and-forward - terminal przyjmuje płatność bez autoryzacji, przechowuje dane transakcji i wysyła je później do zatwierdzenia przez system. Tak działa np. sprzedaż na pokładach samolotów lub w biletomatach w niektórych polskich miastach. Ten model może działać także z portfelami cyfrowymi, takimi jak Apple Pay czy Google Pay - o ile urządzenie jest odpowiednio skonfigurowane.

W obu przypadkach kluczowe są trzy elementy: fizyczna karta z chipem, odpowiedni firmware terminala i systemy zdolne do rozliczania transakcji z opóźnieniem. Jak podkreślają instytucje nadzorujące, niezbędna będzie wymiana części kart i aktualizacja oprogramowania terminali, szczególnie w dużych sieciach handlowych, gdzie liczba transakcji dziennych może przekroczyć możliwości ich pamięci.

Niektóre supermarkety nie będą w stanie przechowywać danych offline przez tydzień. W największych sklepach pojemność terminali może zostać wyczerpana już po trzech dniach

Może zainteresować cię także:

Ryzyko i odpowiedzialność

Techniczna wykonalność to jedno, ale pozostaje jeszcze kwestia regulacji. Obecnie każda organizacja płatnicza - Visa, Mastercard czy lokalne Dankort - ma inne podejście do ryzyka transakcji offline. Często brak jasnych zasad, kto ponosi odpowiedzialność, jeśli np. klient nie ma środków na koncie. Szwedzki Riksbank zapowiedział stworzenie wspólnych ram regulacyjnych, które określą limity, odpowiedzialność i standardy bezpieczeństwa.

Będziemy kontynuować prace nad umożliwieniem płatności offline także dla innych metod niż fizyczne karty - takich jak Swish czy mobilne portfele

REKLAMA

Na początek jednak offline działać będą wyłącznie tradycyjne plastiki z PIN-em. Każdy klient w Szwecji ma mieć możliwość zrealizowania transakcji o wartości co najmniej 4000 koron (ok. 1156 zł). Dwie osoby dorosłe w gospodarstwie domowym będą mogły więc - dzięki swoim kartom - zabezpieczyć dostęp do podstawowych dóbr o równowartości nawet 8000 koron w czasie awarii systemu.

Choć banki centralne Danii i Szwecji wciąż przypominają o konieczności posiadania gotówki "na czarną godzinę", to ich przedstawiciele nie ukrywają, że docelowo plastik ma być równie niezawodny co gotówka.

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
04.11.2025 06:35
Tagi: blackoutKarty płatniczePłatności bezgotówkoweszwecja
Najnowsze
6:23
Strach, przemoc, anoreksja - czatboty niszczą dzieci. Fala pozwów
Aktualizacja: 2025-11-04T06:23:00+01:00
6:12
PKP modernizuje wagony. Petarda 200 km/h nie powala od środka
Aktualizacja: 2025-11-04T06:12:00+01:00
6:01
Recenzja Football Manager 26. Ważny wykład o życiu
Aktualizacja: 2025-11-04T06:01:00+01:00
21:46
Microsoft szczerze: blokuje nas prąd, nie moc obliczeniowa
Aktualizacja: 2025-11-03T21:46:18+01:00
21:35
Okulary Lenovo mają wiadomości i nawigację. O wiele taniej niż Meta
Aktualizacja: 2025-11-03T21:35:51+01:00
21:25
AMD nie zostawia graczy na lodzie. Tłumaczymy aferkę RDNA
Aktualizacja: 2025-11-03T21:25:48+01:00
20:11
Najtańszy MacBook w historii już zaraz. Co czeka Apple w 2026 r.
Aktualizacja: 2025-11-03T20:11:54+01:00
20:02
Dajesz 500 zł i masz dobry telefon. Honor X5C Plus ma giga baterię
Aktualizacja: 2025-11-03T20:02:11+01:00
19:48
Energylandii rośnie rywal. Zamiast małych dzieci starsi klienci
Aktualizacja: 2025-11-03T19:48:33+01:00
19:33
iPhone 18 Pro wygląda dziwnie. Apple przesadził z kolorami
Aktualizacja: 2025-11-03T19:33:38+01:00
19:00
iOS 26.1 lada moment. Oto najciekawsze zmiany i nowości w iPhone
Aktualizacja: 2025-11-03T19:00:25+01:00
18:03
Apple płaci Google za nową Siri. Steve Jobs przewraca się w grobie
Aktualizacja: 2025-11-03T18:03:00+01:00
17:53
Microsoft rozkłada ręce. Nie potrafi załatać Windowsa, my cierpimy
Aktualizacja: 2025-11-03T17:53:38+01:00
17:16
Tłumacz Google ma świetne ulepszenie. Dziwne, że dopiero teraz
Aktualizacja: 2025-11-03T17:16:41+01:00
17:05
Tu będą kształcić załogę elektrowni atomowej. Wybrano miasto
Aktualizacja: 2025-11-03T17:05:11+01:00
16:49
Polska buduje broń orbitalną. Będzie spychać ruskie satelity
Aktualizacja: 2025-11-03T16:49:25+01:00
16:05
Którego nowego iPhone’a wybrać? Czy warto dopłacić do najdroższego?
Aktualizacja: 2025-11-03T16:05:44+01:00
15:17
Najdroższy Netflix w cenie najtańszego. Mocne promo operatora
Aktualizacja: 2025-11-03T15:17:19+01:00
15:09
System widmo kaucyjny. Rząd ma dane, idzie jak po grudzie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:44+01:00
14:40
Samsung Galaxy A56 jeszcze nie był tak tani. Biegnę do sklepu
Aktualizacja: 2025-11-03T14:40:25+01:00
14:32
Kalendarz na 2026? Urocze, że ludzie jeszcze je kupują
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:30+01:00
14:00
Musk tworzy kosmiczną tarczę dla USA. Trump w euforii
Aktualizacja: 2025-11-03T14:00:59+01:00
13:14
PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz
Aktualizacja: 2025-11-03T13:14:29+01:00
12:25
Biedronka montuje nowe kamery. Prześwietli cię jeszcze przed kasą
Aktualizacja: 2025-11-03T12:25:31+01:00
11:51
Boty miały przejąć biura. Wykonały 3 proc. roboty
Aktualizacja: 2025-11-03T11:51:06+01:00
11:23
Kometa 3I/ATLAS zaniepokoiła Kim Kardashian. Szef NASA ją wyjaśnił
Aktualizacja: 2025-11-03T11:23:12+01:00
10:45
Smartfon z baterią mocniejszą niż w tablecie. Granica przełamana
Aktualizacja: 2025-11-03T10:45:20+01:00
9:01
"Zapłać, albo stracisz wszystko". Polacy na celowniku ransomware
Aktualizacja: 2025-11-03T09:01:55+01:00
8:52
Robot za 300 tys. zł zdemolował kuchnię. Wracam do mikrofalówki
Aktualizacja: 2025-11-03T08:52:18+01:00
8:11
Nowa nazwa ChatGPT to mem. Tak wygląda, gdy szef AI chce być cool
Aktualizacja: 2025-11-03T08:11:32+01:00
7:53
Samsung zmienia kalendarz premier. Dłuższe czekanie ma sens
Aktualizacja: 2025-11-03T07:53:33+01:00
7:32
SanDisk Extreme Portable dla PS5 – test. Piękny, ale nie cudotwórca
Aktualizacja: 2025-11-03T07:32:22+01:00
6:45
Kule śmierci na dnie oceanu. To drapieżne gąbki z haczykami
Aktualizacja: 2025-11-03T06:45:00+01:00
6:30
Obcy jednak istnieją? Odpowiedzią mogą być burze gwiazd
Aktualizacja: 2025-11-03T06:30:00+01:00
6:15
Koniec z kablami. Roboty popłyną w organizmie
Aktualizacja: 2025-11-03T06:15:00+01:00
6:00
Zrobiłem test prędkości internetu mobilnego. Nie sądziłem, że na wsi jest tak szybko
Aktualizacja: 2025-11-03T06:00:00+01:00
19:29
Woda na Księżycu? Tak, jeśli wiemy, gdzie jej szukać
Aktualizacja: 2025-11-02T19:29:40+01:00
18:45
Już nie będzie takiej miłości. Nie uwierzymy w robota-przyjaciela
Aktualizacja: 2025-11-02T18:45:29+01:00
17:15
Rząd ostrzega przed wyciekami. "Sytuacja jest bardzo poważna"
Aktualizacja: 2025-11-02T17:15:41+01:00
16:20
Szykujcie się na niezwykłe zjawisko. Na niebie pojawi się wyjątkowo duży superksiężyc
Aktualizacja: 2025-11-02T16:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA