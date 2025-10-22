Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali

Ładowanie...

Oprogramowanie w nieco ulepszonym wydaniu jest podobno już testowane od początku października i zostanie udostępnione dla wszystkich do końca miesiąca. Pierwsi klienci już widzą nowy wygląd, w którym największą zmianą jest ulepszony ekran główny.

Allegro z ulepszoną aplikacją.

Z komunikatu Allegro opublikowanego 22 października wynika, że polska platforma zakupowa zmieniła wygląd strony głównej aplikacji. Odświeżony wygląd zakłada także nowe przydatne elementy. Największą zmianą będzie to, że już bezpośrednio ze strony głównej będzie można dodać produkt do koszyka za sprawą dedykowanego przycisku tuż obok zdjęcia wyróżniającego oferty.

Wcześniej wyglądało to w taki sposób, że użytkownik musiał dodatkowo kliknąć ofertę i dopiero tam dodać przedmiot do koszyka. Nowe podejście ułatwi sprawę - zamiast dwóch klików, wystarczy tylko jeden. Odświeżona wersja aplikacji również pozwoli dodać przedmiot do ulubionych ikoną serduszka w prawym górnym rogu oferty dla tych, którzy niekoniecznie chcą od razu kupować danych produktów.

Poza tym nowa wersja aplikacji Allegro ma pokazywać kampanie takie jak Allegro Days czy Allegro Black Week oraz reklamy w nowy sposób. Użytkownik ma mieć szybszy dostęp do "najbardziej atrakcyjnych, ograniczonych czasowo ofert w ramach naszych kampanii promocyjnych".

Ostatnią z większych zmian, które przyniesie odświeżona strona główna platformy jest możliwość zobaczenia reklam wideo i karuzelę z logo różnych marek. W praktyce zmiany nie wprowadzą rewolucji do aplikacji Allegro - co najwyżej mają ułatwić korzystającym znalezienie ofert, których szukają.

Twórcy twierdzą, że zależy im, aby zakupy w aplikacji Allegro były przyjazne i wygodne: "chcemy pokazywać Ci jeszcze więcej ofert i inspiracji, które dopasowaliśmy do Twoich potrzeb" Obecnie nie widzę jeszcze zmian u siebie w aplikacji platformy, mimo że pobrałem najnowsze uaktualnienie wydane 21 października. Jest szansa, że nowy wygląd zostanie wprowadzony za sprawą przełącznika po stronie serwera.

Obrazek główny: Tutatamafilm / Shutterstock

Albert Żurek 22.10.2025 16:58

