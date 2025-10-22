REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Duża zmiana aplikacji Allegro. Nikt nie czekał, wszyscy potrzebowali

Allegro poinformowało, że zamierza odświeżyć swoją aplikację mobilną. Twierdzi, że dzięki temu będzie łatwiej robić zakupy na telefonie. Co się zmieni?

Albert Żurek
Allegro nowa aplikacja
REKLAMA

Oprogramowanie w nieco ulepszonym wydaniu jest podobno już testowane od początku października i zostanie udostępnione dla wszystkich do końca miesiąca.  Pierwsi klienci już widzą nowy wygląd, w którym największą zmianą jest ulepszony ekran główny.

REKLAMA

Allegro z ulepszoną aplikacją.

Z komunikatu Allegro opublikowanego 22 października wynika, że polska platforma zakupowa zmieniła wygląd strony głównej aplikacji. Odświeżony wygląd zakłada także nowe przydatne elementy. Największą zmianą będzie to, że już bezpośrednio ze strony głównej będzie można dodać produkt do koszyka za sprawą dedykowanego przycisku tuż obok zdjęcia wyróżniającego oferty.

Wcześniej wyglądało to w taki sposób, że użytkownik musiał dodatkowo kliknąć ofertę i dopiero tam dodać przedmiot do koszyka. Nowe podejście ułatwi sprawę - zamiast dwóch klików, wystarczy tylko jeden. Odświeżona wersja aplikacji również pozwoli dodać przedmiot do ulubionych ikoną serduszka w prawym górnym rogu oferty dla tych, którzy niekoniecznie chcą od razu kupować danych produktów.

Poza tym nowa wersja aplikacji Allegro ma pokazywać kampanie takie jak Allegro Days czy Allegro Black Week oraz reklamy w nowy sposób. Użytkownik ma mieć szybszy dostęp do "najbardziej atrakcyjnych, ograniczonych czasowo ofert w ramach naszych kampanii promocyjnych".

Ostatnią z większych zmian, które przyniesie odświeżona strona główna platformy jest możliwość zobaczenia reklam wideo i karuzelę z logo różnych marek. W praktyce zmiany nie wprowadzą rewolucji do aplikacji Allegro - co najwyżej mają ułatwić korzystającym znalezienie ofert, których szukają.

Twórcy twierdzą, że zależy im, aby zakupy w aplikacji Allegro były przyjazne i wygodne: "chcemy pokazywać Ci jeszcze więcej ofert i inspiracji, które dopasowaliśmy do Twoich potrzeb" Obecnie nie widzę jeszcze zmian u siebie w aplikacji platformy, mimo że pobrałem najnowsze uaktualnienie wydane 21 października. Jest szansa, że nowy wygląd zostanie wprowadzony za sprawą przełącznika po stronie serwera. 

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Tutatamafilm / Shutterstock

REKLAMA
Albert Żurek
22.10.2025 16:58
Tagi: AllegrozakupyZakupy online
Najnowsze
16:09
Phone 17 Pro zmienia kolor. Uważaj, jak czyścisz, bo się doigrasz
Aktualizacja: 2025-10-22T16:09:57+02:00
15:53
Przed Rosją będziemy się bronić bagnami. I jeszcze środowisko skorzysta
Aktualizacja: 2025-10-22T15:53:51+02:00
15:32
YouTube ogłosił wojnę z fałszywymi treściami. Tylko udaje, że coś robi
Aktualizacja: 2025-10-22T15:32:53+02:00
15:08
Nowości w Messengerze i WhatsAppie. Ochronią cię przed własną głupotą
Aktualizacja: 2025-10-22T15:08:20+02:00
14:44
Polacy jak pingwin z mema. "Teraz już nie chcemy promocji w PKP Intercity"
Aktualizacja: 2025-10-22T14:44:58+02:00
14:14
Abonament albo prepaid - a może coś pomiędzy? Sprawdź, co lepsze
Aktualizacja: 2025-10-22T14:14:54+02:00
13:26
Okulary Samsunga nadchodzą. Czuję, że będzie o nich głośno
Aktualizacja: 2025-10-22T13:26:50+02:00
12:51
Nowy przekręt na paczkę. Tym razem oszuści zagrali inaczej
Aktualizacja: 2025-10-22T12:51:08+02:00
11:30
Trump dopiął swego. Coca-Cola zmieniła recepturę
Aktualizacja: 2025-10-22T11:30:14+02:00
10:53
Uber dał kierowcom dodatkową fuchę. Pomysł "dystopijny" i "ponury"
Aktualizacja: 2025-10-22T10:53:48+02:00
9:51
Składany iPad utknął. Apple przesadził
Aktualizacja: 2025-10-22T09:51:39+02:00
9:18
Nowy trend na cmentarzach przyspiesza. Polacy szybko się przekonali
Aktualizacja: 2025-10-22T09:18:25+02:00
8:34
Ludzie znudzili się ChatemGPT? Potężne spadki zasięgu w Europie
Aktualizacja: 2025-10-22T08:34:11+02:00
7:33
Samsung z przełomową nowością. Apple znowu musi gonić
Aktualizacja: 2025-10-22T07:33:15+02:00
6:55
Wszystko o Audio Video Show 2025 w jednym miejscu: dojazd, parking i bilety
Aktualizacja: 2025-10-22T06:55:00+02:00
6:31
Pokazali wnętrze ekstremalnej reakcji. Hipnotyzujące nagranie
Aktualizacja: 2025-10-22T06:31:00+02:00
6:21
Pierwsze polskie teleskopy w kosmosie. Robi się poważnie
Aktualizacja: 2025-10-22T06:21:00+02:00
6:11
Nowy radar wykrywa niewidzialne. Groźne to mało powiedziane
Aktualizacja: 2025-10-22T06:11:00+02:00
21:46
Messenger i PIN. Jak stworzyć i co zrobić, gdy go zapomnisz
Aktualizacja: 2025-10-21T21:46:28+02:00
21:37
Oppo szykuje hit. Potężny aparat i jeszcze mocniejsza bateria
Aktualizacja: 2025-10-21T21:37:36+02:00
21:09
UE obiecała koniec zmiany czasu. Cóż, wyszło jak zwykle
Aktualizacja: 2025-10-21T21:09:33+02:00
20:38
MSI rozdaje dolary za zakupy. Taką promocję szanuję
Aktualizacja: 2025-10-21T20:38:31+02:00
20:26
Tak działa Garmin z LTE. Zapomnij o swoim operatorze
Aktualizacja: 2025-10-21T20:26:17+02:00
20:01
Nowa przeglądarka od twórców ChataGPT. Współczuję Google Chrome
Aktualizacja: 2025-10-21T20:01:22+02:00
19:26
Android Auto znika ze starszych smartfonów. Z twojego też?
Aktualizacja: 2025-10-21T19:26:38+02:00
18:39
Allegro tnie ceny dostaw. Koniec kombinowania z koszykiem
Aktualizacja: 2025-10-21T18:39:21+02:00
17:52
Trump sprzedaje używane smartfony. Hmm, nie tak to miało wyglądać
Aktualizacja: 2025-10-21T17:52:19+02:00
16:59
Wrocław ma plan na 2050 r. I nie, nie chodzi o latające auta
Aktualizacja: 2025-10-21T16:59:55+02:00
16:16
Biedronka wyprzedaje elektronikę. Dziękuję i biorę dwa
Aktualizacja: 2025-10-21T16:16:44+02:00
15:27
iPhone wreszcie normalny. Koniec męczącej stylistyki
Aktualizacja: 2025-10-21T15:27:59+02:00
14:39
Audio Video Show 2025 wraca do stolicy. Audiofile szykujcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-21T14:39:20+02:00
13:38
Ikea odpala sklep z używanymi meblami. Już możesz sprzedawać
Aktualizacja: 2025-10-21T13:38:57+02:00
12:48
Orange kusi ofertą na kartę. 1 TB internetu za darmo
Aktualizacja: 2025-10-21T12:48:18+02:00
12:18
Ranking najlepszych robotów do mycia okien 2026. TOP 15
Aktualizacja: 2025-10-21T12:18:28+02:00
12:14
Założyli fotowoltaikę i ją podpalili. Tak miało być
Aktualizacja: 2025-10-21T12:14:44+02:00
11:39
Głupi błąd wysadził pół internetu. Oto co się stało w serwerowni Amazonu
Aktualizacja: 2025-10-21T11:39:32+02:00
10:53
Muzyków będą oceniać boty. Polacy mówią, że ludzie są stronniczy
Aktualizacja: 2025-10-21T10:53:02+02:00
10:49
Nad polskimi miastami powstaną specjalne strefy. Chodzi o latanie
Aktualizacja: 2025-10-21T10:49:13+02:00
9:38
Słuchawki nauszne kontra douszne. Które są lepsze?
Aktualizacja: 2025-10-21T09:38:31+02:00
8:59
Google ma problem z pluskwami. Pracownicy debugują... kanapy
Aktualizacja: 2025-10-21T08:59:54+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA