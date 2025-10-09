REKLAMA
Nowa usługa Allegro. Pozbędziesz się elektrośmieci i jeszcze na tym zarobisz

Allegro wystartowało z nową usługą, która ma na celu proste pozbycie się starego smartfona, smartwatcha, słuchawek czy konsoli. Bez wystawiania, sprzedawania i targowania się. 

Albert Żurek
Allegro Odzyskaj
Została nazwana Allegro OdZyskaj i już działa. Skorzystać może każdy - niekoniecznie uprzywilejowani użytkownicy abonamentu Smart!, którym platforma udostępnia różne dodatki: monety i zadania, bonusy czy darmowe dostawy i zwroty. Opcja działa podobnie do zwykłej sprzedaż na Allegro, ale z zasadniczą różnicą. 

Łatwo pozbyć się starej (niepotrzebnej) elektroniki. Allegro rusza z OdZyskaj

Program Allegro OdZyskaj jest dostępny w serwisie internetowym. Aby z niego skorzystać:

  • należy kliknąć nazwę profilu w prawym górnym rogu;
  • wybrać zakładkę sprzedaż;
  • w sekcji "Daj przedmiotom drugie życie" znajduje się Allegro OdZyskaj;
  • kliknąć i przejść do panelu.

Co natomiast z aplikacją mobilną? W tej również możemy wejść w Moje Allegro > Konto > Twoje dane > Sprzedaż > Odzyskaj, ale jesteśmy przenoszeni na stronę internetową Allegro. Oznacza to, że przynajmniej obecnie opcja jest dostępna tylko w serwisie online.

Ekran jest bardzo prosty: do dyspozycji mamy przycisk "Dodaj produkt", który przenosi nas do wyboru typu urządzenia. Możemy wybierać spośród pięciu kategorii:

  • smartfon (większość popularnych marek i modeli);
  • tablet (iPady oraz Samsung Galaxy Tab);
  • konsola (PlayStation oraz Nintendo Switch);
  • smartwatch (obecnie tylko zegarki Apple);
  • audio (obecnie tylko słuchawki Apple).

Wybranie jednej z opcji wyświetla dodatkową sekcję marki i modelu. W przypadku smartfonów mamy do wyboru naprawdę ogromny wybór - usługa wspiera większość najpopularniejszych marek oraz modeli. W tabletach znajdziemy sprzęty Samsunga i Apple, a w zegarkach i audio sprzęty marki Apple. 

Oczekujemy, że z czasem usługa będzie uzupełniana o kolejne firmy oraz modele. Pamiętajmy, że dopiero wystartowała - obecna baza urządzeń i tak jest ogromna.

W polu należy wpisać model, a następnie wybrać wariant pamięciowy (w przypadku smartfona lub konsoli), pojemność baterii, wariant (w zegarku lub słuchawkach) oraz określić stan urządzenia. Do dyspozycji są cztery poziomy: jak z pudełka, bardzo dobry, dobry lub mocno używany. Trzeba również odpowiedzieć, czy urządzenie jest w pełni sprawne (jeśli nie - ujawnić, co nie działa).

Ja dla testu wybrałem swojego prawie dwuletniego iPhone 15 Plus 128 GB z kondycją akumulatora powyżej 90 proc., którego stan oceniam na dobry. Allegro wyceniło to urządzenie na 1251,94 zł. Ile ten sam sprzęt kosztuje w stanie używanym? Na tej samej platformie udało mi się znaleźć oferty zaczynające się od 1800 zł, więc różnica jest. 

Pamiętajmy jednak, że wystawienie urządzenia na Allegro też wymaga dodatkowych kroków - oraz w większości przypadków darmowe nie jest (płacimy określony procent z uzyskanej sumy). Natomiast program Allegro OdZyskaj robi wszystko za nas - musimy tylko odesłać telefon i czekać na finalną wycenę. Jeśli ta nie będzie nas interesować, mamy możliwość odzyskania sprzętu. Wygodne i proste. 

Obrazek główny: daily_creativity / Shutterstock.

Albert Żurek
09.10.2025 13:48
Tagi: AllegrosprzedażZakupy online
