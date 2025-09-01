/
Niedługo paczkomaty na baterie. Tak, InPost jest już gotowy

InPost ogłosił nową inwestycję, która może przyspieszyć jego ekspansję w Europie. Firma obejmuje mniejszościowy pakiet w firmie Bloq.it. Ma to być nowy etap w rozwoju logistyki poza domem. Automaty paczkowe na baterie Bloq.it już trafiają na pierwsze rynki.

Marcin Kusz
InPost stawia na paczkomaty zasilane bateryjnie
Firma InPost po raz kolejny sięga po innowację, która może zmienić krajobraz dostaw w Europie. Spółka ogłosiła wielopoziomową współpracę z Bloq.it, producentem nowoczesnych automatów paczkowych, i nabyła pakiet mniejszościowy tej portugalskiej firmy. W ramach współpracy InPost wdroży ponad 20 tys. zasilanych bateryjnie urządzeń typu NEXT na najważniejszych europejskich rynkach.

Według zapowiedzi urządzenia zostaną wdrożone na kluczowych rynkach europejskich w ciągu 5. lat. Pierwsze maszyny już pojawiły się we Francji i Wielkiej Brytanii w lipcu 2025 r. Kolejne zasilą infrastrukturę w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech jeszcze przed końcem roku.

Automaty bateryjne NEXT to technologia typu off-grid

Urządzenia Bloq.it działają całkowicie off-grid. Są zasilane bateriami, które mogą funkcjonować bez ładowania nawet do 12 mies. Co więcej, producent zapewnia, że ich żywotność wynosi nawet 10 lat, a konstrukcja jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Zgodnie z komunikatem, Bloq.it nie tylko dostarczy maszyny, ale zapewni też pełne wsparcie technologiczne, serwisowe i eksperckie.

Strategia Bloq.it koncentruje się na przyspieszeniu przejścia Europy na dostawy poza domem. Partnerstwo z InPost pozwala nam wdrożyć maszyny NEXT, nasze flagowe urządzenia off-grid wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują ludzie – powiedział Miha Jagodic, prezes Bloq.it.

Rafał Brzoska, prezes InPostu, nazywa inwestycję w Bloq.it przełomem dla zagranicznej ekspansji firmy. Jak zaznacza, partnerstwo to otwiera przed InPostem dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, co pozwala umocnić pozycję europejskiego lidera w sektorze dostaw poza domem.

Nasza strategiczna inwestycja w Bloq.it jest game-changerem w naszej ekspansji w Europie. Partnerstwo nie tylko zapewnia nam dostęp do technologii nowej generacji, ale także pozwala umocnić pozycję lidera na rynku – mówi Rafał Brzoska.

InPost rośnie w siłę. Kolejne tysiące automatów w Europie

Obecnie InPost zarządza ponad 88 tys. punktów odbioru w całej Europie, z czego ponad 54 tys. to automaty paczkowe. Firma ma ambitne plany rozwoju na 2025 r. – zapowiada instalację kolejnych 14 tys. maszyn, w tym:

  • 4,5 tys. w Wielkiej Brytanii;
  • 4 tys. we Francji i krajach Beneluksu;
  • 3 tys. w Polsce;
  • 2 tys. na Półwyspie Iberyjskim;
  • 1 tys. we Włoszech.

Partnerstwo z Bloq.it i dostawy maszyn typu NEXT mają odegrać ważną rolę w realizacji tych założeń. Inwestując w urządzenia off-grid InPost pokazuje, że myśli o elastycznym rozwoju swojej infrastruktury. Również tam, gdzie tradycyjne rozwiązania logistyczne byłyby zbyt kosztowne lub trudne do wdrożenia.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: The_Pixel / Shutterstock.com

