Niedługo paczkomaty na baterie. Tak, InPost jest już gotowy

Ładowanie...

Firma InPost po raz kolejny sięga po innowację, która może zmienić krajobraz dostaw w Europie. Spółka ogłosiła wielopoziomową współpracę z Bloq.it, producentem nowoczesnych automatów paczkowych, i nabyła pakiet mniejszościowy tej portugalskiej firmy. W ramach współpracy InPost wdroży ponad 20 tys. zasilanych bateryjnie urządzeń typu NEXT na najważniejszych europejskich rynkach.

Według zapowiedzi urządzenia zostaną wdrożone na kluczowych rynkach europejskich w ciągu 5. lat. Pierwsze maszyny już pojawiły się we Francji i Wielkiej Brytanii w lipcu 2025 r. Kolejne zasilą infrastrukturę w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech jeszcze przed końcem roku.

REKLAMA

Automaty bateryjne NEXT to technologia typu off-grid

Urządzenia Bloq.it działają całkowicie off-grid. Są zasilane bateriami, które mogą funkcjonować bez ładowania nawet do 12 mies. Co więcej, producent zapewnia, że ich żywotność wynosi nawet 10 lat, a konstrukcja jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Zgodnie z komunikatem, Bloq.it nie tylko dostarczy maszyny, ale zapewni też pełne wsparcie technologiczne, serwisowe i eksperckie.

Strategia Bloq.it koncentruje się na przyspieszeniu przejścia Europy na dostawy poza domem. Partnerstwo z InPost pozwala nam wdrożyć maszyny NEXT, nasze flagowe urządzenia off-grid wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują ludzie – powiedział Miha Jagodic, prezes Bloq.it.

Rafał Brzoska, prezes InPostu, nazywa inwestycję w Bloq.it przełomem dla zagranicznej ekspansji firmy. Jak zaznacza, partnerstwo to otwiera przed InPostem dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, co pozwala umocnić pozycję europejskiego lidera w sektorze dostaw poza domem.

Nasza strategiczna inwestycja w Bloq.it jest game-changerem w naszej ekspansji w Europie. Partnerstwo nie tylko zapewnia nam dostęp do technologii nowej generacji, ale także pozwala umocnić pozycję lidera na rynku – mówi Rafał Brzoska.

InPost rośnie w siłę. Kolejne tysiące automatów w Europie

Obecnie InPost zarządza ponad 88 tys. punktów odbioru w całej Europie, z czego ponad 54 tys. to automaty paczkowe. Firma ma ambitne plany rozwoju na 2025 r. – zapowiada instalację kolejnych 14 tys. maszyn, w tym:

4,5 tys. w Wielkiej Brytanii;

4 tys. we Francji i krajach Beneluksu;

3 tys. w Polsce;

2 tys. na Półwyspie Iberyjskim;

1 tys. we Włoszech.

Partnerstwo z Bloq.it i dostawy maszyn typu NEXT mają odegrać ważną rolę w realizacji tych założeń. Inwestując w urządzenia off-grid InPost pokazuje, że myśli o elastycznym rozwoju swojej infrastruktury. Również tam, gdzie tradycyjne rozwiązania logistyczne byłyby zbyt kosztowne lub trudne do wdrożenia.

Przeczytaj także:

REKLAMA

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: The_Pixel / Shutterstock.com

REKLAMA

Marcin Kusz 01.09.2025 14:04

Ładowanie...