InPost obniża ceny. Giganci się spierają, a klienci korzystają

Od 1 listopada 2025 zmieni się cena usługi Allegro Paczkomat 24/7. Nowa, niższa wynosić będzie 8,90 zł netto (10,95 zł brutto).

Wprowadzamy tę zmianę, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów oraz rynku. Dzięki temu sprzedający zyskają szansę na wyższą konwersję i zwiększą atrakcyjność swoich ofert, co może zachęcić do częstszych zakupów i większej satysfakcji kupujących – wyjaśnia InPost w komunikacie.

Obniżka jest interesująca w kontekście ostatnich wydarzeń

Na początku września InPost złożył pozew do sądu arbitrażowego przeciwko Allegro. Firma domaga się zapłaty prawie 100 mln zł za domniemane manipulowanie wyborem formy dostawy przez klientów. Zdaniem Allegro zarzuty są bezpodstawne.

Tymczasem rośnie w siłę program Allegro Delivery, który w praktyce ma najwięcej automatów paczkowych w kraju. Sojusz dostawców (wśród nich DPD, DHL czy Orlen Paczka) sprawił, że korzystający z usługi mają do wyboru 33 tys. automatów paczkowych oraz 37 tys. punktów odbioru w całej Polsce. Razem jest ich więcej niż paczkomatów InPostu.

A w tle przyszłość internetowego handlu

Rafał Brzoska przewiduje zmierzch tradycyjnych marketplace’ów, zaś Allegro uważa, że sztuczna inteligencja jest dla nich szansą. Według ostatnich doniesień, InPost szykuje platformę, która wykorzysta AI i wygeneruje spersonalizowane rekomendacje produktowe.

Zamiast przeszukiwać dziesiątki sklepów, klient otrzyma gotową propozycję najlepszej oferty, która od razu zostanie połączona z możliwością zamówienia preferencyjnej, taniej dostawy do wybranego automatu Paczkomat. W ten sposób InPost może chcieć skrócić ścieżkę zakupową i stać się pośrednikiem, który kieruje klienta bezpośrednio do konkretnego sklepu internetowego – pisaliśmy na Spider's Web.

Jak zwracał Oliwier, dla gigantów może to być poważne zagrożenie, bowiem część ruchu zostanie przekierowana z pominięciem ich ekosystemów.

Walka o klienta nabierze więc zdecydowanego rozpędu. Póki co jednak ciągle konkuruje się ceną. A ta w przypadku dostaw Allegro Paczkomat 24/7 będzie od listopada niższa, co wielu użytkowników na pewno nie zmartwi.

Zdjęcie główne: Rajek / Shutterstock

Adam Bednarek 07.10.2025 12:17

