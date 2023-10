Trzy tygodnie z nowymi iPhone’ami 15 i 15 Plus. Masa zalet i jedna poważna wada

iPhone 15 Plus wyposażony został w 6,7-calowy panel. Jego obudowa, wykonana jest z tego samego materiału, co w iPhonie 15, jest zarówno wyższa (160,9 mm), jak i szersze (77,8 mm) przy zachowaniu tej samej grubości, co w mniejszym bracie. Nie da się ukryć, że to urządzenie mniej poręczne i często przydaje się druga dłoń - czy to do stabilizacji chwytu, czy to do wywoływania jakichś funkcji, zwłaszcza jeśli aplikacja ma przyciski w którymś z górnych rogów.