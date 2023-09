Jak działa Action Button w iPhonie 15 Pro? Sprawdziliśmy to

To, co Apple’owi się wybitnie udało, to haptyczne sygnały zwrotne - nie da się pomylić wibracji sygnalizującej wyciszenie i włączenie dźwięku. Do tego bardzo ładnie nowa funkcja spina się z Dynamiczną Wyspą. To właśnie w jej okolicach pojawiają się monity potwierdzające wciśnięcie przycisku (wycisz i przywróć dźwięk) i to właśnie w jej obszarze uruchamia się podpięty pod ten guzik Dyktafon. Jest to takie… eleganckie.