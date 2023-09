iPhone 15 i iPhone 15 Plus z USB-C: pierwsze wrażenia wprost z Cupertino

Szkoda za to, że podstawowy z nowych telefonów Apple’a nadal ma ekran odświeżany jedynie w 60 Hz. Rozumiem, że coś musi różnić iPhone’y 15 od iPhone’ów 15 Pro, ale one nie istnieją w próżni. Kosztujące kilka razy mniej telefony konkurencji mają 120-hercowe panele; do tego nie mamy tutaj obsługi trybu Always On Display z iPhone’ów 14 Pro i 14 Pro Max wyświetlającego godzinę, powiadomienia i inne przydatne informacje cały czas, co potrafiły przedpotopowe smartfony marki Nokia. Szkoda!