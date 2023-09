Oto iPhone 15 i iPhone 15 Plus. Wszystkie nowości w jednym miejscu

Nie ma sensu przedłużać wstępu, bo wszyscy czekacie na mięso, czyli specyfikację iPhone 15, 15 Plus oraz iPhone 15 Pro i 15 Pro Max. Dodam tylko, że w tym roku wszystkie modele otrzymały uniwersalne złącze USB-C, co sprawia, że już nie będzie się trzeba pytać w towarzystwie, czy ktoś ma ładowarkę do iPhone'a. Teraz wszyscy będziemy dzielić ten sam standard. A teraz czas na dania główne dzisiejszej konferencji Wonderlust.