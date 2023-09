iPhone 15 Pro i 15 Pro Max. Starcie tytanów od Apple'a - pierwsze wrażenia

Do tego w iPhonie 15 Pro, podobnie jak w iPhonie 15, pojawiło się złącze USB-C w miejsce Lightning. To, co wyróżnia złącze w droższym z nich to fakt, iż wreszcie nie musimy zgrywać danych po kablu ze ślimaczą przepustowością 480 Mb/s (USB 2.0), gdyż iPhone 15 Pro obsługuje transfery rzędu 10 Gb/s (USB 3.0). Oczywiście do tego potrzebujemy dodatkowego kabla (będzie on grubszy niż ten zwykły do ładowania), ale na szczęście mam takowych w domu już całą masę.