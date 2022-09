Co potrafi Dynamiczna Wyspa z iPhone'a 14 Pro Max? Sprawdziliśmy to

iPhone 14 Pro Max trafił już do redakcji Spider's Web. Najważniejszą nowością, którą udało się Apple'owi utrzymać w tajemnicy aż do premiery, jest Dynamic Island, czyli nowy animowany element interfejsu umieszczony w okolicy wycięć na kamerkę do selfie i Face ID. Jak to działa i do czego właściwie można wykorzystać Dynamiczną Wyspę, która zastąpiła notcha? Sprawdziłem to.