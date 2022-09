Ile kosztuje naprawa iPhone'a 14? Tanio nie będzie

iPhone 14 jest znacznie droższy od poprzedniej generacji, co w dużej mierze wynika z ustawicznie słabnącej złotówki. Wiemy już, że za nowy smartfon Apple’a trzeba zapłacić więcej, żeby w ogóle go kupić. A ile trzeba będzie zapłacić, by go naprawić? iPhone 14 – serwis też tani nie będzie.