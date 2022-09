Po dwóch dniach od premiery nowych telefonów Apple'a rusza ich przedsprzedaż. Już za kilka godzin będzie można zamówić iPhone'a 14, iPhone'a 14 Plus, iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max w preorderze, aczkolwiek nie wszystkie modele dotrą do klientów we wrześniu. Tradycyjnie też Apple Store nie działa, gdyż został całkowicie wyłączony - nie da się kupić obecnie żadnego produktu.