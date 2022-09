Cztery rzeczy, których nie ma iPhone 14 za 5199 zł

W końcu mamy też braki na froncie łączności, do tego trudne do wyjaśnienia. Wydawać by się mogło, że skoro w trzewiach nowego telefonu pracuje ten sam SoC co rok temu (Apple A15 Bionic), to wszystkie parametry pozostaną niezmienione, a jednak z jakiegoś powodu moduł Bluetooth doczekał się usprawnienia do wersji 5.3 (względem 5.0 w zeszłorocznych modelach), lecz usprawnienia nie doczekało się Wi-Fi, które nadal pracuje w standardzie 802.11ax, nie oferując łączności Wi-Fi 6E.