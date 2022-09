Jeśli chodzi o ekran, to jest to panel OLED-owy o jasności do 2000 nitów na dworze i to najjaśniejszy wyświetlacz w smartfonie w historii. Do tego doszła długo oczekiwania funkcja Always-On Display, które pozwoli nie wygaszać w pełni ekranu po zablokowaniu - to właśnie z myślą o nim opracowane zostały widżety na ekranie blokady w iOS 16.