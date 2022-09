Podobnie też iPhone 13 Pro Max i iPhone 14 Pro Max mają niemal identyczny przewidywany czas pracy, choć w nowym modelu ubyło nieco mAh. Co ciekawe, iPhone 14 Pro Max ma działać aż o 5 godzin dłużej od iPhone’a 14 Plus podczas odtwarzania wideo, choć obydwa urządzenia mają ten sam akumulator. iPhone 14 Plus ma za to odtwarzać dźwięk o 5 godzin dłużej, co zapewne oznacza, że ewentualne różnice w czasie pracy wynikają z zastosowania bardziej energooszczędnego ekranu LTPO w modelach Pro, który dysponuje adaptacyjną częstotliwością odświeżania od 1 do 120 Hz.