iPhone 14 i iPhone 14 Plus: takie są nowe tańsze iPhone'y

Apple postawił ponownie na 6,1-calowy wyświetlacz typu OLED, tak jak rok temu o jasności 1200 nitów. Nadal ma on notcha, który kryje Face ID i przednią kamerkę do wideorozmów. Jeśli ktoś chciałby telefon bez notcha, to musi patrzeć w stronę iPhone'a 14 Pro i iPhone'a 14 Pro Max Plus.