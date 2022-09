Samsung naśmiewa się z Apple'a przed premierą iPhone’a 14 Pro. I słusznie

Tym razem reklama Samsunga jest jednak trafna. Nie chodzi nawet o same megapiksele czy zoom, ale o technologię w szerszym ujęciu. Apple osiadł na laurach. Ta firma przestałą być innowacyjna, a dziś jedynie goni konkurencję. Cała renoma iPhone’a bazuje na dopracowanym oprogramowaniu i na świetnym spięciu z ekosystemem innych urządzeń Apple’a, ale pod kątem rozwiązań technicznych iPhone po prostu nie nadąża. Nie ma w nim innowacji, nie ma niczego przełomowego. Jeśli największą nowością iPhone’a 14 Pro ma być nowy kształt notcha, a największą zmianą w iOS 16 ma być nowy ekran blokady z funkcją Always On, to jest to wręcz śmieszne.