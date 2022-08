iPhone 14? Dziękuję, postoję. Po raz pierwszy nie planuję kupić nowego modelu

Z iPhone’em 12 Pro Max mógłbym żyć do dziś i byłbym z niego zadowolony, ale gdy zobaczyłem, że 13 Pro ma równie dobry aparat i jeszcze lepszy akumulator, a wszystko to w bardziej poręcznym formacie, bez wahania sprzedałem dużego iPhone’a i zamieniłem go na mniejszego. I absolutnie tego nie żałuję. iPhone 13 Pro może i jest smartfonem dostarczającym mniej więcej tyle emocji, co wyścigi Formuły 1 oglądanie turniejów szachowych, ale za to przy całej tej nudzie jest smartfonem niezawodnym i dobrym we wszystkim. Mam go już blisko rok, a wciąż nie umiem wskazać choć jednej wady, która skłoniłaby mnie do poszukiwania zastępstwa. No, może prócz autokorekty, ale ta jest tak samo beznadziejna w każdym iPhonie.